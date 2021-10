Kaj lahko naredi pretreseni Đoković?

"Upam, da se Novak zaveda, da ima velike možnosti, da v Melbournu zmaga 21. turnir za grand slam. Devetkrat je zmagal na OP Avstralije. Zakaj ne bi še desetič?" se sprašuje Becker.

Boris Becker in Novak Đoković sta uspešno sodelovala.

On je prvi, ki ga razume

Boris Becker je z Đokovićem sodeloval tri leta in skupaj sta dosegala izjemne rezultate. Legendarni Nemec je zagotovo eden tistih, ki dobro ve, kakšne čase preživlja Đoković. Dobro ga pozna in tudi sam je velikokrat na udaru medijev. Pred časom se je veliko govorilo tudi o njegovem bankrotu.

"Jaz sem prvi, ki razume, kaj pomeni stresni položaj z mediji. To doživljam še danes," je v enem izmed podkastov (Das Yellow vom Ball) povedal Becker, še danes najmlajši zmagovalec turnirja v Wimbledonu.

Novaka Đokovića že nekaj časa nismo videli na igrišču. Nazadnje smo ga lahko spremljali na OP ZDA, ko je izgubil v velikem finalu in zapravil priložnost, da po mnogih letih osvoji koledarski slam (vse štiri turnirje za grand slam v eno sezoni, op. p.). Te načrte mu je v New Yorku prekrižal Rus Daniil Medvedjev.

Becker meni, da je tisti dvoboj na Beograjčana čustveno zelo vplival. Zaradi tega se je za nekaj časa tudi umaknil z igrišč, da bi se lahko znova sestavil. "Novak dobro ve, kakšno priložnost je izpustil na OP ZDA. Z 21. zmago na turnirjih za grand slam bi prehitel Rogerja Federerja in Rafaela Nadala. Zaradi tega je imel čustvene težave, saj ni prišel do tistega, kar si je tako želel," je povedal 53-letni Nemec.

Nole je že napovedal, da bo igral na turnirju serije masters v Parizu, na finalnem turnirju serije ATP in v Davisovem pokalu. Tega si želi tudi Becker, in po njegovih besedah bo več jasnega, ko se bo vrnil na igrišča. "Zdi se, da je čustveno zelo pretresen zaradi vseh napadov."

tet

Na kaj se v teh razburkanih časih lahko zanese?

Nekdanji prvi igralec sveta in šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam pa mora z OP ZDA potegniti nekaj dobrih stvari. Ljubiteljem tenisa so zagotovo ostale v spominu velike ovacije, ki jih do takrat Đoković v New Yorku še ni doživel. Te so ga spravile celo do solz.

"Ovacije, ki jih je dobil v finalu, so bile zanj dober znak. Vsem bi moralo biti jasno, da je na poti, ko bo proti koncu kariere vedno bolj priljubljen. Vedno so spoštovali njegovo igro, zdaj pa so za njim stali tudi v čustvenem smislu."

Novak Đoković in Danil Medvedjev sta že oba v Parizu, kjer bo od 1. novembra na sporedu turnir serije masters. Srb in Rus sta se tudi skupaj slikala … Verjetno zaradi istega sponzorja.