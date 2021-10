Ne bodo popustili: dvakrat cepljen ali ostani doma

V sredo je iz Avstralije prišlo še eno jasno sporočilo, ki se med drugim dotika Novaka Đokovića in preostalih teniških igralk in igralcev, ki se do zdaj še niso cepili. "Če želiš obiskati Avstralijo, moraš biti dvakrat cepljen," je v sredo povedal Alex Hawke, avstralski minister za migracije. Državo Victoria, kjer poteka OP Avstralije, naj bi v petek odprli, ker bo precepljenost starejših 70-odstotna.

Ali bomo Novaka Đokovića letos sploh videli na OP Avstralije? 34-letni Beograjčan pred dnevi ni želel razkriti, ali je cepljen. Foto: Reuters

Po zadnjih informacijah Novak Đoković, prvi igralec sveta, ne bo mogel vstopiti v Avstralijo, če ne bo dvakrat cepljen. To pomeni, da srbski teniški zvezdnik na OP Avstralije ne bo mogel braniti lanske lovorike in loviti rekordne, 21. lovorike na turnirjih za grand slam.

Na splošno ne gre samo tenis, ampak tudi za preostale mednarodne športne prireditve. V "deželi tam spodaj" bodo namreč še drugič zaporedoma odpovedali dirko formule 1, prav tako so morali prestaviti turnir v golfu …

Avstralski minister je bil jasen

Alex Hawke, minister za migracije, je v sredo izjavil, da tuji teniški igralci ne bodo dobili vizuma za vstop v Avstralijo, če ne bodo dvakrat cepljeni. To pomeni, da ne bodo mogli igrati na prvem turnirju za grand slam na OP Avstralije.

"Če želiš obiskati Avstralijo, moraš biti dvakrat cepljen. To ne velja samo za teniške igralce. Vsak, ki bo želel obiskati Avstralijo, bo moral biti dvakrat cepljen, je v sredo za avstralski radio Australian Broadcasting Corporation povedal Alex Hawke, avstralski minister za migracije.

"Nimam sporočila za Novaka. To sporočilo velja za vse. Vsak, ki bo želel obiskati Avstralijo, bo moral biti dvakrat cepljen," je bil jasen Hawke.

Bodo navijači na OP Avstralije letos lahko spremljali najboljše igralke in igralce sveta? Foto: Guliverimage

Ali prvih štirih najboljših teniških igralcev sploh ne bo na OP Avstralije?

Daleč od tega, da bi to pravilo veljalo le za Đokovića − Srb namreč pred dnevi ni želel razkriti, ali je cepljen −, ampak tudi za preostale igralce. Po nekaterih podatkih več kot tretjina igralk in igralcev ni cepljenih. Med njimi sta do cepljenja zadržana tudi Daniil Medvedjev in Aleksander Zverev, drugi in četrti igralec sveta. Prav tako še ni cepljen Stefanos Cicipas, tretji igralec sveta, a Grk je pred kratkim izjavil, da se bo do konca leta cepil.

Organizatorjem bi bila narejena velika škoda, če prvi štirje igralci ne bi smeli priti v Melbourne. Zato zdaj sporočajo, da aktivno sodelujejo z oblastmi in da pravila še niso dokončno določena ter da bodo kmalu dobili več informacij.

Roger Rasheed

Roger Rasheed, priznani teniški trener, verjame, da se bo stanje v Avstraliji popravilo do te mere, da bo Đoković lahko potoval v Avstralijo.

"Mislim, da bo januarja Novak tukaj. Do takrat bo že dovolj cepljenih, tako da se bodo razmere v prihodnjih tednih spremenile. Vse bližje smo odprtju in položaj se bo do konca leta spremenil. Novaka verjetno zanima, kaj se bo zgodilo konec decembra. Želi si podreti rekord in za nas bi bilo čudovito, da bi mu to uspelo v Avstraliji," je za SEN Sportsday povedal Rasheed.

Ulice Melbourna so v večernih urah prazne. V petek naj bi se to spremenilo. Foto: Guliverimage

V petek, ko naj bi bila precepljenost 70-odstotna, se bodo začeli odpirati

Oblasti v zvezni avstralski državi Victoria, v kateri se odvija OP Avstralije, so že sporočile, da ne bodo sklepale nobenih dogovorov z necepljenimi športniki, četudi bodo ti dobili vizum za vstop.

Melbourne, drugo največje avstralsko mesto, je zaradi izbruha zelo nalezljive različice delta zaprt že vse od avgusta. Mesto naj bi se odprlo v petek, ko pričakujejo, da bo v državi Victoria cepljenih 70 odstotkov odraslih oseb.