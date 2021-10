Po dolgem času je spregovoril skrivnostni Đoković

Pred časom so avstralski vladni predstavniki pozvali teniške igralce, ki imajo namen igrati na OP Avstralije, naj se cepijo. V to skupino naj bi spadal tudi Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki ni hotel razkriti, ali je cepljen proti covid-19.

Ob teh zahtevah in navedbah je bolj ali manj jasno, da bodo morali biti teniški igralci cepljeni, če bodo želeli nemoteno igrati. Mnogi se že sprašujejo, ali bomo tokrat v Melbournu sploh videli Novaka Đokovića, prvega igralca sveta in devetkratnega zmagovalca OP Avstralije.

Foto: Reuters

Đoković je vseskozi v stikih s svojim menedžerjem

Nole trenutno trenira v domačem Beogradu, kjer se pripravlja na nadaljevanje sezone. Letos bo igral na turnirju serije masters v Parizu, na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Torinu in v Davisovem pokalu. A srbske medije je zanimalo tudi, kaj bo srbski teniški as naredil glede OP Avstralije.

"Spremljam položaj v Avstraliji. In če sem prav razumel, bo končna odločitev padla čez dva tedna. Ne verjamem, da se bodo pogoji spremenili. Omejitve, ki so že bile, bodo veljale tudi letos. Kot sem slišal od svojega menedžerja, ki je v neposrednem stiku z ljudmi iz Avstralije, poskušajo izboljšati pogoje za vse. Tako za tiste, ki so bili cepljeni, kot za tiste, ki niso bili," je uvodoma povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Guliverimage

Srbski teniški zvezdnik je opozoril, da so lani v Melbournu vladali izjemno strogi ukrepi. Spomnil je, da si, če si bil v letalu z osebo, ki je bila okužena, moral v 14-dnevno karanteno. Takšna usoda je doletela 70 igralcev.

"Pogovarjal sem se s številnimi igralci in to je tisto, kar je vsem ostalo v slabem spominu. Želel bi si, da se igralci malo bolj združijo - skozi združenja PTPA, ATP ali WTA. Samo da bi bili na neki način pomembni v procesu odločanja. Zdi se mi, da se igralci nič ne sprašujejo … Ne samo za OP Avstralije, ampak tudi za preostale turnirje," je v intervjuju za Blic povedal prvi igralec sveta, ki noče razkriti, ali je cepljen ali ne.

Ali je Đoković cepljen? "To je zasebna zadeva."

"Imam svoje stališče in vedno sem enako razmišljal. Nočem razkriti, ali sem cepljen ali ne. To je zasebna zadeva. To je neumno vprašanje. Preveč ljudi si dovoljuje takšno svobodo, da sprašujejo in presojajo človeka. Ne glede na to, kaj boste odgovorili - sem, nisem, mogoče, ne vem, razmišljam -, bodo to zlorabljali," je še povedal 34-letni Beograjčan.

"Virusa ne zanima, na katerem mestu ste ali koliko turnirjev za grand slam ste osvojili. Cepiti se morate, da rešite sebe in vse okoli vas." Foto: Guliverimage

Sporočilo iz Avstralije je jasno: ko gre za cepljenje, je odgovor ne

Dan Andrews, premier države Viktorija, je še enkrat poudaril, da ne bo nobenega popuščanja pri necepljenih športnikih. Tudi tistih iz tujine. "Ko gre za cepljenje, je odgovor ne. Virusa ne zanima, na katerem mestu ste ali koliko turnirjev za grand slam ste osvojili. Cepiti se morate, da rešite sebe in vse okoli vas," je bil jasen Andrews in dodal:

"Ne verjamem, da bo lahko necepljeni teniški igralec v tej državi dobil vizum. Tudi če ga bo dobil, bo moral biti nekaj tednov v karanteni. Mislim, da oseba, za katero ste me vprašali (Novak Đoković op. p.), ali katerikoli drug teniški igralec, igralec golfa ali voznik formule 1 ne bo mogel dobiti vizuma. Če se motim, sem prepričan, da bi jim to sporočila zvezna vlada."