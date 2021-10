20-letnica je zaradi Novaka Đokovića jokala #video

Iga Swiatek, mlada poljska teniška igralka, je priznala, da je jokala zaradi Novaka Đokovića, čeprav ni njegova navijačica. A po finalu OP ZDA, ko srbskemu teniškemu zvezdniku ni uspelo zmagati na turnirju v New Yorku, so tudi njo premagale solze.

Še zelo svež je spomin na letošnji finale na OP ZDA, ko je Novak Đoković lovil zgodovinski mejnik. Po dolgih letih bi namreč lahko postal prvi igralec, ki bi osvojil koledarski slam (vse štiri turnirje za grand slam v enem letu, op. p.). Ta cilj mu je v velikem finalu preprečil Daniil Medvedev, ki je Beograjčana povsem zasluženo premagal.

Tako se je Novak Đoković zlomil na OP ZDA.

Djokovic is in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/UcwP6PQHrS — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 12, 2021

Nenavaden prizor: Đoković v solzah

Proti koncu dvoboja smo bili priča precej nenavadnemu prizoru. Novak Đoković je bil ob huronskem spodbujanju tako vzhičen, da se je zlomil in premagale so ga solze. Ob tem prizoru se je Nole marsikomu zasmili. Ena od njih je bila tudi Iga Swiatek, trenutno četrta igralka sveta in zmagovalka OP Francije iz leta 2019.

Od nekdaj je bila velika navijačica Rafaela Nadala. Foto: Gulliver/Getty Images

"Navijala sem za Novaka, da bi letos osvojil koledarski grand slam. Menila sem, da si je to zaslužil. Če ga je bil kdo sposoben osvojiti, je bil to on. Zato sem tudi jokala, ko je izgubil v finalu na OP ZDA," je povedala na novinarski konferenci na turnirju v Indian Wellsu in ob tem razkrila, da ji sicer Novak ni najljubši teniški igralec.

"Nisem njegova navijačica. Že kot deklica sem navijala za Rafaela Nadala," je še povedala Poljakinja, ki je že končala nastope v Indian Wellsu.

Novak Đoković ima veliko možnosti, da sezono konča na prvem mestu. Foto: Guliverimage

Đoković še nekaj časa na vrhu

Novak Đoković si lahko ob zadnjem razpletu na turnirju v Indian Wellsu nekoliko oddahne, potem ko njegovo prvo mesto na lestvici ATP ni več ogroženo. Na vrh bi se lahko zavihtel Daniil Medvedjev, a ga je v osmini finala nekoliko presenetljivo premagal Grigor Dimitrov. To pomeni, da bo Novak na vrhu lestvice zagotovo do 22. novembra, zelo veliko možnosti pa ima, da tudi sezono konča na vrhu.