Novak Đoković še vedno suvereno na vrhu lestvice

Srbski zvezdnik Novak Đoković, ki je odpovedal nastop na mastersu v Indian Wellsu, je ostal številka 1 na svetu. Na vrhu teniške lestvice ATP je začel že 341. teden. V "top 10" ni nobenih sprememb. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je zdrsnil še za eno mesto in je ta čas 94. igralec na svetu.

Đoković vodi pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA Rusom Danilom Medvedjevom, številka 3 na svetu ostaja Grk Stefanos Cicipas. Omenjeni trije ter številka 4 na svetu Nemec Alexander Zverev so za zdaj edini, ki so se že uvrstili na sklepni turnir sezone, ki bo od 14. do 21. novembra v Torinu v Italiji.

Boj za uvrstitev na sklepni turnir sezone pa je napovedal tudi zmagovalec turnirja v San Diegu, Norvežan Casper Ruud, sicer deseti igralec z lestvice ATP, ki pa je to sezono postal edini s petimi turnirskimi zmagami. Po štiri turnirje so osvojili Đoković, Medvedjev in Nemec Alexander Zverev.

"To je zabavno slišati. A seveda imata Novak in Danil večje zmage, zato sam ne bi imel nič proti, če bi zamenjal s katerim koli od njiju," je v smehu po zmagi v Kaliforniji dejal Ruud in dodal, da bi bilo zabavno končati leto 2021 z največ turnirskimi zmagami med vsemi igralci na turneji ATP.

Aljaž Bedene Foto: Guliverimage

Med slovenskimi igralci je na svetovni lestvici Bedene kot 94. edini v prvi stoterici, med prvimi 650 igralci na svetu pa sta le še Blaž Rola na 177. in Blaž Kavčič na 237. mestu lestvice ATP.

* Lestvica ATP (4. oktober):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.633

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.575

3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 8175

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 7603

5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 6130

6. (6) Rafael Nadal (Špa) 5815

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 5173

8. (8) Dominic Thiem (Avt) 4495

9. (9) Roger Federer (Švi) 3765

10. (10) Casper Ruud (Nor) 3615

...

94. (93) Aljaž Bedene (Slo) 807

177. (175) Blaž Rola (Slo) 411

237. (240) Blaž Kavčič (Slo) 269

...