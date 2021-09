Đoković začel 340. teden na vrhu lestvice, Bedene 93.

Teniški zvezdnik Novak Đoković, ki je v New Yorku pokleknil na zadnji stopnički do tako želenega sezonskega grand slama, je ostal številka 1 na svetu. Danes je srbski rekorder začel 340. teden na vrhu lestvice ATP, med najboljšo deseterico ni nobenih sprememb. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene je zdrsnil še za eno mesto in je 93. igralec sveta.

Đoković vodi pred zmagovalcem odprtega prvenstva ZDA Rusom Danilom Medvedjevim, številka 3 na svetu ostaja Grk Stefanos Cicipas. Omenjeni trije so za zdaj tudi edini, ki so se že uvrstili na sklepni turnir sezone v Torinu v Italiji.

Pretekli teden so sicer najboljši teniški igralci nastopali v Bostonu na Laverjevem pokalu, ki so ga še četrtič v prav toliko izvedbah osvojili Evropejci. V boju s selekcijo sveta so že po prvem obračunu zadnjega dne zbrali dovolj točk za doslej najbolj zanesljivo zmago na neuradnem teniškem Ryderjevem pokalu.

Na koncu so Evropejci, ki jih s klopi vodi Šved Björn Borg, slavili zmago s 14:1. Za favorizirano ekipo Evrope so letos igrali Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov, Grk Stefanos Cicipas, Nemec Alexander Zverev, Italijan Matteo Berrettini ter Norvežan Casper Ruud, prav vsi pa so na lestvici ATP v "top 10".

Med slovenskimi igralci je na svetovni lestvici Bedene kot 93. edini v prvi stoterici, med prvimi 650 igralci na svetu pa sta le še Blaž Rola na 175. in Blaž Kavčič na 240. mestu lestvice ATP. Blizu 650-erice se je pretekli teden povzpel argentinski Slovenec Tomas Lipovšek Puches, ki je 652.

* Lestvica ATP (27. september):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.133

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 10.575

3. (3) Stefanos Cicipas (Grč) 8350

4. (4) Alexander Zverev (Nem) 7760

5. (5) Andrej Rubljov (Rus) 6130

6. (6) Rafael Nadal (Špa) 5815

7. (7) Matteo Berrettini (Ita) 5173

8. (8) Dominic Thiem (Avt) 4995

9. (9) Roger Federer (Švi) 3765

10. (10) Casper Ruud (Nor) 3440

...

93. (92) Aljaž Bedene (Slo) 812

175. (179) Blaž Rola (Slo) 411

240. (241) Blaž Kavčič (Slo) 269

...