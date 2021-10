"Virusu je vseeno, koliko grand slamov si osvojil"

Že dan pred tem je premier zvezne države Viktorija Dan Andrews napovedal, da ne pričakuje nobenih izjem za vstop v državo glede covidnih meril za teniške igralce, ki januarja tradicionalno začenjajo sezono v Avstraliji.

"Menim, da necepljen teniški igralec ne bo mogel do vize za vstop v to državo," je dejal Andrews in dodal: "Virus ne izbira in mu je povsem vseeno, koliko grand slamov si osvojil ali na katerem mestu teniške lestvice si."

Danes pa je moral Hawke odgovarjati na vprašanja, povezana s številko 1 svetovnega tenisa Novakom Đokovićem, ki je ta teden v pogovoru za domači Blic še enkrat poudaril, da ne želi razkriti svojega cepilnega statusa.

"Nimam sporočila za Đokovića, pač pa za vse, ki želijo v Avstralijo"

"Ne, nimam sporočila za Novaka," je dejal Hawke in poudaril: "To je sporočilo za vse ljudi, ki si želijo obiskati Avstralijo: pogoj je polno cepljenje. Velja za vse ljudi, ne le za teniške igralce."

Đoković dvomi o nastopu na prvem grand slamu

Hawke je moral odgovarjati novinarjem, potem ko je devetkratni zmagovalec Melbourna Đoković, ki ne želi razkriti, ali je cepljen proti novemu koronavirusu ali ne, dejal, da dvomi o nastopu na prvem grand slamu sezone, potem ko so v zvezni državi Viktorija napovedali obvezno cepljenje za profesionalne športnike.

"Za zdaj še ne vem, ali bom zaigral v Avstraliji ali ne. Glede na to, kako stvari stojijo. Svojega cepilnega statusa ne bom razkril, gre za osebno stvar. Seveda si tja želim iti. Melbourne je moj najuspešnejši turnir, rad imam naš šport in sem visoko motiviran," je za Blic dejal Đoković, ki ima tako kot Švicar Roger Federer in Španec Rafael Nadal "v žepu" 20 grand slamov, in bi v začetku prihodnjega leta lovil tudi svoj deseti naslov na OP Avstralije.

Lani so morali vsi teniški igralci, ki so nastopili na peti celini, ob prihodu v Avstralijo brez izjeme za dva tedna v karanteno.

Leta 2022 je OP Avstralije na koledarju od 17. do 30. januarja.