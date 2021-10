Mama Novaka Đokovića o tem, kaj ji ni všeč pri Jeleni

Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, se v svojih izjavah velikokrat zahvali svoji družini, zelo pogosto omenja svojo izbranko Jeleno. Ta v njegovem življenju igra zelo pomembno vlogo.

Jelena Đoković in Novak Đoković sta par že od 18. leta. Foto: Reuters

Skupaj sta že 16 let

Novak in Jelena se poznata že od najstniških let. Spoznala sta se že davnega leta 2005 na enem izmed teniških turnirjev v Beogradu. Občasno sta se srečevala, tri leta za tem pa sta postala par. Bila so obdobja, ko je bil Novak odsoten tudi po več mesecev. Bilo je veliko odrekanja in razumevanja, ampak njuna zveza je obstala vse do danes, ko sta poročena in imata dva otroka.

Ni si mislila, da se bosta poročila

O njuni zvezi je spregovorila tudi Dijana Đoković, Novakova mama. "Kot mlad fant, ki se ukvarja s tenisom, ni imel časa za zabavo. Bil je več na poti kot doma. Sprva sem spoznala dekle iz Kraljeva, ki je bilo odbojkarica. Bila sta še otroka. Pozneje, ko sta imela 18 let, smo spoznali tudi Jeleno. Nisem si mislila, da se bosta poročila. A motila sem se, poročil se je z Jeleno," je uvodoma povedala mama enega najbolj znanih športnikov na svetu.

Ne želi se vmešavati v zasebno življenje svojega sina. Foto: Gulliver/Getty Images

In kaj jo moti?

Dijana je priznala, da nekaterih stvari ne podpira, ampak se trudi, da se ne vmešava v življenje svojega sina. Povsem normalno se ji zdi, da je nekatere stvari prevzela Jelena, zato se noče vmešavati.

"Žal redko pridejo, ustvarila sta si svojo družino in oazo, ampak Jelena nekatere stvari dela po svoje," je za srbski Blic razkrila Dijana in priznala, da se ne strinja z načinom prehrane, ki jo imajo doma. Že dolgo časa je znano, da Novak veliko pozornosti posveča svoji prehrani. Že več let sledi brezglutenski dieti in hrani rastlinskega izvora.

Foto: Reuters

Novak Đokvić, 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, še ni končal letošnje sezone, tako da ga bomo lahko še gledali na teniških igriščih. V zadnjem času pa je veliko govora o OP Avstralije, kjer tamkajšnja vlada vseskozi zatrjuje, da necepljeni igralci ne bodo mogli igrati na prvem turnirju za grand slam v sezoni.

Zdaj so v javnost pricurljale informacije, da naj bi avstralski organizatorji vseeno začeli popuščati. Ameriški novinar Ben Rothenberg je na družbenih omrežjih objavil elektronsko sporočilo, ki so ga organizatorji poslali na združenje WTA. Tam piše, da bi necepljene igralke vendarle lahko igrale na turnirju, ampak bodo morale iti za 14 dni v karanteno. Cepljene bodo morale biti redno testirane, a jim ne bo treba v karanteno. Podobno bi potem moralo držati tudi za moški del.

A še daleč od tega, da je ta odločitev dokončna, saj naj bi organizatorji OP Avstralije imela ostra pogajanja s tamkajšnjo vlado.