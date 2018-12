Federer in Benciceva gladko prek Velike Britanije, Nemčija prek Španije

Zmagovalec dvajsetih turnirjev za grand slam, 37-letni Federer, je za uvodno zmago v novi sezoni potreboval manj kot uro igre. S 6:1 in 6:1 je odpihnil Camerona Norrieja, 91. igralca na svetu, ki je prvi dan tekmovanja za Hopmanov pokal presenetil mladega grškega zvezdnika Stefanosa Tsitsipasa. V drugem dvoboju je Benciceva premagala Katie Boulter s 6:2 in 7:6, v hitropotezni tretji partiji na štiri igre brez razlike pa sta bila Švicarja boljša s 4:3 in 4:1.

Manj prepričljiva sta bila predstavnike Nemčije, ki sta po uvrstitvah prva favorita tekmovanja. Druga igralka sveta Angelique Kerber je potrebovala tri nize za zmago proti Garbine Muguruza (6:2, 3:6, 6:3), enako kot Zverev, četrti igralec na svetu, ki je odpor Ferrerja strl šele v podaljšani igri tretjega niza.

What a performance from both players in this massive battle.@AngeliqueKerber defeats Garbine Muguruza 6-2 3-6 6-3 in just over two hours.@Channel9 @9Gem | Mastercard #HopmanCup pic.twitter.com/z4yR013lmP — Hopman Cup (@hopmancup) December 30, 2018

V ponedeljek na silvestrovo je v Perthu na sporedu le en dvoboj. Dopoldan se bosta pomerili reprezentanci ZDA s Sereno Williams na čelu ter Grčije. Finale Hopmanovega pokala bo na sporedu 5. januarja.

V Shenzhenu na Kitajskem se je začel turnir WTA, skozi prvi krog pa se je že uspelo prebiti Rusinjam Pavljučenkovi, Zvonarevi in Rodini, pa domačinki Wangovi, Romunki Cirstei in Francozinji Parmentier.

Perth, Hopmanov pokal, drugi dan: Skupina A: Nemčija : Španija 3:0 Angelique Kerber (Nem) : Garbine Muguruza (Špa) 6:2, 3:6, 6:3; Alexander Zverev (Nem) : David Ferrer (Špa) 6:4, 4:6, 7:6 (0); Kerber/Zverev (Nem) : Muguruza/Ferrer (Špa) 4:2, 4:3 (3); Skupina B: Švica : Velika Britanija 3:0 Roger Federer (Švi) : Cameron Norrie (VBr) 6:1, 6:1; Belinda Bencic (Švi) : Katie Boulter (VBr) 6:2, 7:6 (0); Bencic/Federer (Švi) : Boulter/Norrie (VBr) 4:3 (4), 4:1.

Shenzhen, WTA (750.000 USD): 1. krog: Anastasija Pavljučenkova (Rus, 8) : Ana Bogdan (Rom) 6:0, 6:1; Vera Zvonareva (Rus) : Luksika Kumkhum (Taj) 6:3, 6:3. Yafan Wang (Kit) : Anna Karolína Schmiedlova (Slk) 6:1, 6:0; Sorana Cirstea (Rom) : Magda Linette (Pol) 6:3, 6:3; Jegenija Rodina (Rus) : Zarina Dijas (Kaz) 3:6, 6:3, 7:6 (7).

Preberite še: