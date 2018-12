Bi vas te besede Novaka Đokovića presenetile? #video

Bolje ne bi mogel začeti sezone

Srbski teniški zvezdnik letošnje sezone ne bi mogel bolje začeti – z dvema zmagama. Na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju je naprej premagal Karena Kačanova, v finalu pa še po treh nizih Južnoafričana Kevina Andersona.

"Malo sem utrujen. Igrala sva na zelo visoki ravni in proti Kevinu je vedno težko igrati. V zadnjem času igra odličen tenis. Nisva pričakovala, da bova igrala dve uri in pol pred začetkom sezone. To je sijajen začetek sezone," je po zmagi povedal Nole, kjer ga je na tribunah spremljal tudi njegov sin Stefan.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković ima v svoji karieri zastavljenih nekaj visokih ciljev. Priznal je, da bi lagal, če bi rekel, da ne razmišlja o rekordu v zmagah na turnirju za grand slam. Ta je ob tem priznal, da bo to zelo težek izziv, saj zadaj prihajajo mladi igralci. Enaintridesetletni Srbna turnirjih za grand slam za Federerjem zaostaja šest, za Nadalom pa tri zmage.

"Lagal bi, če bi rekel, da bi si ne bi želel osvojiti čim več turnirjev za grand slam. To je moj cilj in velika želja. To so verjetno turnirji, kjer želim do konca svoje kariere igrati najbolje. Ne glede na to, kako dolgo bo trajala moja kariera. Prav tako se bom z ostalimi boril za prvo mesto."

V življenju ima rad izzive

Novak je v zadnjem pol leta izgubil le tri dvoboje in vse tri poraze je doživel proti igralcem nove generacije. V Torontu ga je premagal Stefanos Cicipas, v Parizu je bil od njega boljši Karen Kačanov, Aleksander Zverev pa ga je premagal na finaln

Foto: Gulliver/Getty Images

"Tukaj je nova generacija teniških igralcev. Nadal in Federer sta še vedno zraven, vračata se tudi Andy Murray in Stan Wawrinka. Za mene bo to velik izziv in vprašanje ali bom lahko ostal na tako visoki ravni. Sploh kot človek z družino. V zadnjih letih se je vse nekoliko spremenilo, ampak v življenju imam rad izzive, saj se iz tega učimo in rastemo. To moram sprejeti in dati vse od sebe."

Praktično brez počitka

Đokovića že v prihodnjih dneh čakajo novi dvoboji. Še pred koncem letošnjega leta bo igral na turnirju v Dohi, kjer bo v prvem krogu igral proti Bosancu Damirju Džumhurju. Pozneje, sredi januarja, ga že čaka prvi letošnji turnir za grand slam – OP Avstralije.