Nedelja,
3. 5. 2026,
18.26

Nedelja, 3. 5. 2026, 18.26

Teniški globus, 3. maj

Veronika Erjavec brez turnirske zmage, Sinner brez usmiljenja do Zvereva

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je izgubila v finalu turnirja serije WTA 125 v kitajskem Huzhouju. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec je izgubila v finalu turnirja serije WTA 125 v kitajskem Huzhouju.

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila finale turnirja serije WTA 125 v kitajskem Huzhouju. S 6:0, 6:4 je bila po 65 minutah od najboljše Slovenke na lestvici WTA boljša Poljakinja Katarzyna Kawa. Italijan Jannik Sinner je postal prvi tenisač v zgodovini s petimi zaporednimi naslovi na turnirjih serije masters. V finalu Madrida je bil boljši od Nemca Alexandra Zvereva s 6:1 in 6:2.

Erjavec je v četrtem finalu na tej ravni turnirjev drugič izgubila. Ima dva naslova prav s Kitajske, ko je bila septembra lani najboljša tako v Changshaju kot v Huzhouju.

Kljub porazu v finalu bo 26-letna Idrijčanka v ponedeljek najvišje v karieri na lestvici WTA, napredovala bo namreč na 86. mesto in s tem izboljšala doslej najboljšo uvrstitev 91. mesto.

Erjavec do finala ni izgubila niti niza, v njem pa je bila prva nosilka povsem nemočna proti 163. igralki sveta in na tem turnirju tretji nosilki.

Na turnirju v Huzhouju sta od Slovenk nastopili tudi Polona Hercog in Dalila Jakupović. Prva je prišla do četrtfinala in bo na ponedeljkovi lestvici napredovala do 227. mesta, Jakupović pa je obstala v prvem krogu.

Italijan Jannik Sinner je postal prvi tenisač v zgodovini s petimi zaporednimi naslovi na turnirjih serije masters. V finalu Madrida je bil boljši od Nemca Alexandra Zvereva s 6:1 in 6:2.

Sinner je po 23. zaporedni zmagi v tej sezoni le še naslov oddaljen od kompleta masters lovorik, ki ga lahko doseže že na naslednjem turnirju v domačem Rimu.

Ob tem je Sinner z zmagama v Monte Carlu in Madridu na dobri poti, da izenači dosežek najboljšega igralca na pesku vseh časov, Rafaela Nadala, ki je 2010 osvojil vse tri peščene masterse in nato še grand slam na Rolandu Garrosu.

Jannik Sinner je zmagovalec Madrida. Foto: Reuters

Glede na to, da drugi igralec na svetu Carlos Alcaraz zaradi poškodbe ne bo branil zadnjih dveh naslovov v Parizu, tretji na lestvici ATP Alexander Zverev pa Sinnerja ni premagal že devet dvobojev oziroma od septembra 2023, lahko 24-letni Južni Tirolec v naslednjih tednih močno utrdi svoj položaj na vrhu računalniške razpredelnice.

Sinner je v Madridu postal tudi najmlajši igralec s finali na vseh devetih mastersih 1000. Pred njim je imel rekord Srb Novak Đoković, ki mu je to uspelo pri 25 letih, z nastopi v vseh finalih masters pa se lahko pohvalita le še Nadal in Švicar Roger Federer.

Italijan je lani osvojil Pariz, letos pa je slavil v Miamiju, Indian Wellsu, Monte Carlu in Madridu.

Zverev je četrtič igral v finalu turnirja v Magični kocki v Madridu, zmagal je 2018 in 2021, to pa je bil že njegov četrti poraz letos s Sinnerjem, ob tem, da že šest dvobojev oziroma od oktobra 2025 na Dunaju proti Italijanu ni osvojil niza. Danes je bilo finala konec po 57 minutah.

Devetindvajsetletni Nemec je zadnji naslov osvojil lani aprila v Münchnu, na večjih turnirjih pa je bil nazadnje uspešen novembra 2024 v Parizu.

Madrid, ATP masters:

Finale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Alexander Zverev (Nem/2) 6:1, 6:2

