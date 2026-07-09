Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
17.31

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Wimbledon Wimbledon 2026

Četrtek, 9. 7. 2026, 17.31

42 minut

Wimbledon (WTA), 11. dan

Karolina Muchova po pravi drami v prvi finale Wimbledona

Avtorji:
B. B., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Karolina Muchova | Karolina Muchova se je po hudem boju prvič uvrstila v finale Wimbledona | Foto Reuters

Karolina Muchova se je po hudem boju prvič uvrstila v finale Wimbledona

Foto: Reuters

Prva finalistka teniškega turnirja v Wimbledonu je Karolina Muchova, ki je po pravi drami s 6:2, 6:1, 7:6 (10) premagala Američanko Coco Gauff. Čehinja bo prvič zaigrala v finalu tega turnirja, njena tekmica pa utegne biti njena rojakinja Lina Noskova, ki jo v polfinalu čaka dvoboj z Ukrajinko Marto Kostjuk.

Martta Kostjuk_thumb
Sportal Ostre besede Ukrajinke in sporočilo ruskim športnicam #video

Za 29-letno Muchovo, deveto igralko na svetu, bo to prvi nastop v finalu Wimbledona. Leta 2023 je igrala v finalu Roland Garrosa, kjer jo je premagala Iga Swiatek, v polfinalu pa je bila tako na US Opnu kot v Melbournu.

Muchova in sedem let mlajša Američanka sta se srečali osmič; prvih šest dvobojev je dobila Coco Gauff, zmagovalka Pariza 2025 in US Opna 2023, zadnja dva pa Čehinja. Danes je slavila po dveh urah in 38 minutah igre in to po tem, ko je v podaljšani igri tretjega niza rešila eno zaključno žogo.

"Bilo je zelo napeto in čustveno. V enem trenutku se boriš za obstanek, v naslednjem imaš žogo za zmago," je povedala Muchova, ki je prvič v karieri igrala na centralnem igrišču in hkrati postala tretja Čehinja v finalu Wimbledona v zadnjih štirih letih po Marketi Vondroušovi in Barbori Krejčikovi.

Za igralko iz Olomuca je to deseta zaporedna zmaga na travi, saj je pred prihodom v London osvojila turnir serije WTA 500 v Bad Homburgu v Nemčiji. Na novi lestvici WTA se bo povzpela na zanjo rekordno šesto mesto.

Coco Gauff bo na svoj prvi finale na sveti travi morala še počakati. | Foto: Reuters Coco Gauff bo na svoj prvi finale na sveti travi morala še počakati. Foto: Reuters

V drugem polfinalu si bosta nasproti stali Marta Kostjuk in Linda Noskova. Bi lahko videli povsem "češki finale"? Kostjuk je v zadnjem obdobju dobila kar 21 od 22 dvobojev. Noskova je letos na travi zbrala deset zmag na enajstih dvobojih. Obeta se izenačen dvoboj.

Wimbledon, polfinale:
Karolina Muchova (Češ, 10) : Coco Gauff (ZDA, 7) 6:2, 1:6, 7:6 (10)
Marta Kostjuk (Ukr, 12) - Linda Noskova (Češ, 9)

Preberite še:

Jelena Đoković
Sportal Zapis Đokovićeve žene, ki odmeva
Linda Noskova
Sportal Čehi bodo imeli v polfinalu Wimbledona dve predstavnici
Wimbledon Wimbledon 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.