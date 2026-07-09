Prva finalistka teniškega turnirja v Wimbledonu je Karolina Muchova, ki je po pravi drami s 6:2, 6:1, 7:6 (10) premagala Američanko Coco Gauff. Čehinja bo prvič zaigrala v finalu tega turnirja, njena tekmica pa utegne biti njena rojakinja Lina Noskova, ki jo v polfinalu čaka dvoboj z Ukrajinko Marto Kostjuk.

Za 29-letno Muchovo, deveto igralko na svetu, bo to prvi nastop v finalu Wimbledona. Leta 2023 je igrala v finalu Roland Garrosa, kjer jo je premagala Iga Swiatek, v polfinalu pa je bila tako na US Opnu kot v Melbournu.

Muchova in sedem let mlajša Američanka sta se srečali osmič; prvih šest dvobojev je dobila Coco Gauff, zmagovalka Pariza 2025 in US Opna 2023, zadnja dva pa Čehinja. Danes je slavila po dveh urah in 38 minutah igre in to po tem, ko je v podaljšani igri tretjega niza rešila eno zaključno žogo.

"Bilo je zelo napeto in čustveno. V enem trenutku se boriš za obstanek, v naslednjem imaš žogo za zmago," je povedala Muchova, ki je prvič v karieri igrala na centralnem igrišču in hkrati postala tretja Čehinja v finalu Wimbledona v zadnjih štirih letih po Marketi Vondroušovi in Barbori Krejčikovi.

Za igralko iz Olomuca je to deseta zaporedna zmaga na travi, saj je pred prihodom v London osvojila turnir serije WTA 500 v Bad Homburgu v Nemčiji. Na novi lestvici WTA se bo povzpela na zanjo rekordno šesto mesto.

Coco Gauff bo na svoj prvi finale na sveti travi morala še počakati. Foto: Reuters

V drugem polfinalu si bosta nasproti stali Marta Kostjuk in Linda Noskova. Bi lahko videli povsem "češki finale"? Kostjuk je v zadnjem obdobju dobila kar 21 od 22 dvobojev. Noskova je letos na travi zbrala deset zmag na enajstih dvobojih. Obeta se izenačen dvoboj.

Wimbledon, polfinale:

Karolina Muchova (Češ, 10) : Coco Gauff (ZDA, 7) 6:2, 1:6, 7:6 (10)

Marta Kostjuk (Ukr, 12) - Linda Noskova (Češ, 9)

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