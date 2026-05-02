Teniški globus, 2. maj

Veronika Erjavec s finalom na Kitajskem najvišje doslej

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec se bo v nedeljo borila za turnirsko zmago. | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je uvrstila v finale turnirja serije WTA 125 na Kitajskem. V nedeljo dopoldan bo imela priložnost za tretji naslov med posameznicami na tovrstnih turnirjih, hkrati v Huzhouju brani lansko lovoriko, osvojene točke pa ji bodo v ponedeljek prinesla najvišjo uvrstitev v karieri.

Šestindvajsetletna Idrijčanka je že z uvrstitvijo v finale izboljšala dosedanjo rekordno znamko, 91. mesto, zmaga v finalu proti Poljakinji Katarzyni Kawi pa bi jo približala 80. mestu na svetu.

Veronika Erjavec, ki je v Huzhouju prva nosilka, ta teden še ni izgubila niza. V polfinalu je bila boljša od domačinke Xiyu Wang s 6:3 in 7:6.

Slednja je v četrtfinalu 98.000 evrov vrednega turnirja izločila Mariborčanko Polono Hercog, ki bo tudi zadovoljna zapustila Kitajsko, saj se bo na novi lestvici približala 200. mestu.

