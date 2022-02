V Indiji hiter izpad prvega nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju ATP v Puni v Indiji se je v drugem krogu poslovil prvi nosilec, Rus Aslan Karacev. S 6:2 in 7:6 ga je izločil Šved Elias Ymer. V drugem krogu turnirja v Montpellierju v Franciji pa sta se poslovila četrti in osmi nosilec, Gruzijec Basilašvili in Belgijec Goffin.