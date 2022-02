Kdaj se bo Federer vrnil, če tudi teči ne more? #video

Že nekaj časa si mnogi postavljajo vprašanje, kdaj se bo Roger Federer vrnil na teniška igrišča in zaigral na najvišji ravni. 40-letni Švicar se že dolgo časa ubada s poškodbo oziroma rehabilitacijo kolena. Baselčan je lani igral le na petih turnirjih, svoj zadnji dvoboj pa je odigral 7. julija v Wimbledonu.

Roger Federer je zadnji dvoboj igral lani v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Že pred tem je napovedal, da bi lahko igral aprila ali maja, a v tem trenutku je ta napoved še precej negotova.

"Mislim, da bom aprila bolj vedel, kako se fizično počutim. Zdaj ne morem teči ali delati težkih obremenitev. Upam, da bom čez nekaj tednov lahko delal vaje, kot so skoki in štarti … Bomo videli, kako se bo odzvalo telo," je sprva povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ko je gostoval pri enem izmed svojih sponzorjev.

