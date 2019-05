Tamara Zidanšek v finalu Nürnberga, Bedene in Rola na OP Francije, Kaja Juvan žal ne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tamara Zidanšek je v polfinalu turnirja v Nürnbergu premagala drugo nosilko, Čehinjo Katerino Siniakovo, in se bo v finalu pomerila s Kazahstanko Julijo Putincevo, peto nosilko turnirja. Svoje delo je izvrstno opravil Blaž Rola, ki se je prvič v karieri uvrstil v glavni del turnirja na OP Francije, medtem ko je 18-letna Kaja Juvan nesrečno izgubila.

Tamara Zidanšek nadaljuje z odličnimi predstavami v Nürnbergu, v polfinalu je v dveh nizih s 7:6 (4) in 6:2 boljša od Čehinje Katerine Siniakove, v velikem finalu pa se bo udarila s Kazahstanko Julijo Putincevo, ki je bila v polfinalu s 6:4 in 7:5 boljša od Romunke Sorane Cirstee.

Rola na Roland garros

Prvič bo na glavnem turnirju Roland Garrosa igral Blaž Rola, ki v zadnjem času igra vse bolje. Rola je v 3. krogu kvalifikacij po dveh nizih premagal Kolumbijca Daniela Elahia Galana Riverosa. Za zmago je potreboval uro in 16 minut, končni izid pa je bil 6:3, 6:2. Rola je v prvem krogu kvalifikacij premagal enajstopostavljenega Avstrijca Dennisa Novaka s 6:2 in 6:3, v drugem pa Ekvadorca Roberta Quiroza s 6:2 in 6:3. Pred tem si je nastop v Parizu zagotovil tudi Aljaž Bedene.

Kaji Juvan se žal ni uspelo kvalificirati na OP Francije. Foto: Sportida Žal se je finalni dvoboj v kvalifikacijah OP Francije neuspešno končal za Kajo Juvan. Osemnajstletna Ljubljančanka je po treh nizih, zadnji se je končal po podaljšani igri, izgubila proti Američanki Bernardi Pera, trenutno 83. igralki sveta.

Juvanova, 21. nosilka kvalifikacij ter 132. igralka na lestvici WTA, je bila v prvem krogu kvalifikacij slovitega pariškega turnirja boljša od Švedinje Susanne Celik s 6:1 in 6:0, v drugem pa je premagala Američanko Cori Gauff s 6:3 in 6:3.

Slovenske barve na letošnjem drugem turnirju za grand slam bodo v posamični konkurenci zastopali Tamara Zidanšek, Dalila Jakupović, Polona Hercog, Aljaž Bedene in Blaž Rola.

ATP

WTA

Preberite še: