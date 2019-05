Nadal lahko z "duodecimo" prepreči drugi "Đoko slam"

Đoković na turnirju v Parizu, kjer se dvoboji glavnega žreba začnejo v nedeljo, lahko postane šele drugi igralec v zgodovini, ki bi dvakrat osvojil vse štiri grand slame v nizu. Trenutni niz je začel lani v Wimbledonu, nadaljeval pa na OP ZDA in letos v Melbournu. Prvi niz vseh turnirjev za grand slam mu je, prav tako v Parizu, uspel leta 2016.

Koledarski grand slam, torej niz vseh največjih turnirjev v eni sezoni, je do zdaj dvakrat osvojil Rod Laver (1962, 1969), davnega leta 1938 pa Don Budge.

Đoković, ki je včeraj praznoval 32. rojstni dan, ima hkrati priložnost, da utrdi svoj položaj na vrhu razpredelnice ATP. Ker je lani izpadel že v četrtfinalu - presenetil ga je Italijan Marco Cecchinato - bo branil zgolj 360 točk.

Foto: Gulliver/Getty Images

Strah vzbujajoča statistika zmag Nadala

Njegov najbližji tekmec na lestvici ATP je "kralj peska" Nadal, ki bo 33. rojstni dan praznoval v drugem tednu turnirja. Njegovih enajst lovorik z Roland Garrosa ter strah vzbujajoča statistika zmag in porazov v Parizu - 86:2 - ga ob dejstvu, da je prejšnji teden osvojil generalko v Rimu, znova postavljajo v vlogo glavnega favorita za tako imenovano "duodecimo" oziroma dvanajstico.

To mu priznavajo vsi, seveda tudi Roger Federer, rekorder po osvojenih grand slamih. Švicar jih ima v vitrinah dvajset, tri več od Španca in pet več od Srba. Federer se v Pariz vrača po treh letih odsotnosti in točno deset let po edini zmagi v Parizu. Z zmago bi postal najstarejši zmagovalec turnirja za grand slam.

Če je Nadal nesporni favorit, Đoković pa njegov najnevarnejši tekmec, Federer sodi v skupino igralcev, ki naj bi se potegovali za končne boje. Na vrhu te sta še lanski finalist, Avstrijec Dominic Thiem, in Grk Stefenos Cicipas, pod njima pa domačin Gael Monfils, Hrvat Borna Čorić in Nemec Alexander Zverev.

Podoben podvig kot Đoković zasleduje tudi prva dama teniškega sveta, Japonka Naomi Osaka. Lani je osvojila OP ZDA, letos Australian Open, z zmago v Parizu pa bi tako 21-letnica niz podaljšala na tri. A po presenetljivem razhodu s trenerjem Sascho Bajinom po zmagi v Melbournu ne najde več prave forme. Od Avstralije tako ni več osvojila turnirja, prejšnji teden v Rimu pa je zaradi poškodbe predala četrtfinalni dvoboj.

Foto: Gulliver/Getty Images

Serena Williams po dolgih letih ni favoritinja

Američanka Serena Williams po dolgih letih nima vloge prve favoritinje. Leta 2018 je igrala v finalih Wimbledona in Flushing Meadowsa, letos pa je po izpadu v četrtfinalu Melbourna odigrala le še štiri dvoboje. Čeprav poudarja, da ji je vloga mame pisana na kožo, si močno želi 24. grand slam naslova, s katerim bi se izenačila z avstralsko rekorderko Courtovo ter se vpisala v zgodovino.

Na stavnicah je prva favoritinja branilka naslova Simona Halep. Romunka, ki je bila že trikrat v finalu Roland Garrosa, letos še ni osvojila turnirja. Izgubila je dva finala, v Rimu pa se je poslovila že v prvem krogu. Njeni najbližji zasledovalki na stavnicah sta Čehinji Karolina Pliškova in Petra Kvitova, vodilna igralka na lestvici Race Shenzhen, ki šteje le rezultate te sezone.

Slovenske barve bo v moški konkurenci zagotovo zastopal Aljaž Bedene, pa tudi Blaž Rola, če se prebije skozi kvalifikacije. Od deklet bodo nastopile Tamara Zidanšek, Dalila Jakupovič, Polona Hercog, Andreja Klepač in Katarina Srebotnik ter med mladinkami Pia Lovrič. V kvalifikacijah uspešno nastopa tudi Kaja Juvan.