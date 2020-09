Đoković v finalu z Nadalovim krvnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi igralec sveta Novak Đoković bo zaigral v svojem desetem finalu na teniškem mastersu ATP serije 1000 v Rimu. V polfinalu je brez izgubljenega niza s 7:5, 6:3 premagal Norvežana Casperja Ruuda. Srbski zvezdnik se bo v finalu pomeril z Argentincem Diegom Schwartzmanom, ki je v napetem polfinalu izločil Kanadčana Denisa Shapovalova (6:4, 5:7, 7:6). V finalu ženskega turnirja v Rimu bosta zaigrali Romunka Simona Halep in Čehinja Karolina Pliškova, ki tudi brani naslov.

Novak Đoković je v Rimu slavil že štirikrat, in sicer v letih 2008, 2011, 2014 in 2015. V lanskem finalu je bil od Đokovića boljši Španec Rafael Nadal, ki ga je letos na rimskem pesku v četrtfinalu presenetljivo ustavil Diego Schwartzman.

Argentinec, ki se ga je sicer doma prijel vzdevek malček zaradi majhne postave, visok je 1,70 metra, se je po senzaciji zbral tudi za polfinale. Denisa Shapovalova je ugnal po podaljšani igri v treh nizih s 6:4, 7:5, 7:6 (4) in bo za nagrado zaigral v svojem prvem finalu na stadionu Foro Italico. Argentinec je doslej osvojil le tri turnirje, od tega dva v Južni Ameriki in enega v Turčiji in naj bi bil na papirju popolnoma podrejen finalnemu tekmecu.

Izzival bo enega izmed velikanov Đokovića, ki želi po polomiji na grand slamu v New Yorku, ko so ga izločili v osmini finala, potem ko je z žogico udaril linijsko sodnico, z zmago v Rimu zaceliti ranjeni ego.

Če bo zmagal, bo Đoković osvojil svojo še 36. lovoriko na teniških ATP-mastersih. Trenutno imata z Nadalom vsak po 35 osvojenih mastersov. Skupno bo Srb lovil svojo 81. turnirsko zmago.

Nedeljske teniške predstave so prvič v koronskih časih lahko spremljali tudi navijači oziroma gledalci na tribunah. Organizatorji so lahko na tribune spustili do tisoč obiskovalcev.

Druga igralka sveta Romunka Simona Halep je v polfinalu v treh nizih s 6:3, 4:6, 6:4 ugnala Španko Garbine Muguruza, deveto nosilko. Halepova se bo za naslov pomerila z drugo nosilko Karolino Pliškovo, ki je bila v povsem češkem polfinalu boljša od 12. nosilke Markete Vondroušove, krvnice Slovenke Polone Hercog, od katere je bila boljša v osmini finala.

Halepova se je uvrstila v svoj tretji finale v Rimu, kjer pa še ni osvojila naslova. Pliškova pa ima priložnost, da v svojem drugem finalu Rima ubrani lansko zmago.