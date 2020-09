Veliko presenečenje v Rimu, Rafael Nadal izpadel v četrtfinalu

Argentinski teniški igralec Diego Schwartzman je v Rimu presenetil Rafaela Nadala in mu preprečil, da bi letos osvojil jubilejno deseto lovoriko. V večnem mestu je bil najboljši že devetkrat, to je eden izmed njegovih najbolj priljubljenih turnirjev, v soboto zvečer pa mu jo je na turnirju Internazionali BNL d'Italia zagodel Argentinec. To je bil njun deseti medsebojni dvoboj, Schwartzman pa je po 124 minutah dočakal prvo zmago proti kralju peščenih igrišč. ''To je bil moj najboljši dvoboj v karieri. Zelo sem srečen, da sem končno premagal enega izmed treh najboljših igralcev,'' je imel še v mislih dvoboje proti Rogerju Federerju oziroma Novaku Đokoviću.

Presrečni Argentinec Diego Schwartzman, ki bo nastopil v polfinalu mastersa v Rimu, kjer se bo pomeril s Kanadčanom Denisom Shapovalovom. Foto: Reuters

Prva nosilka teniškega turnirja WTA v Rimu Simona Halep se je ekspresno uvrstila v polfinale. Romunka, sicer druga igralka s svetovne lestvice, je proti Kazahstanki Juliji Putincevi v četrtfinalu prvi niz dobila s 6:2, pri izidu 2:0 za Halepovo v drugem nizu pa je po 45 minutah igre Putinceva dvoboj predala. Halepova se bo v polfinalu pomerila s Španko Garbine Muguruza.

Rim, ATP (3.465.045 evrov): Četrtfinale:

Casper Ruud (Nor) - Matteo Berrettini (Ita/4) 4:6, 6:3, 7:6 (5);

Novak Đoković (Srb/1) - Dominik Koepfer (Nem) 6:3, 4:6, 6:3;

Diego Schwartzman (Arg/8) - Rafael Nadal (Špa/2) 6:2, 7:5;

Denis Shapovalov (Kan/12) - Grigor Dimitrov (Bol/15) 6:2, 3:6, 6:2 Rim, WTA (1.692.169 evrov): Četrtfinale:

Simona Halep (Rom/1) - Julija Putinceva (Kaz) 6:2, 2:0 predaja;

Garbine Muguruza (Špa/9) - Viktorija Azarenka (Blr) 3:6, 6:3, 6:4;

Marketa Vondroušova (Češ/12) - Elina Svitolina (Ukr/4) 6:3, 6:0;

Karolina Pliškova (Češ/2) - Elise Mertens (Bel/11) 6:3, 3:6, 6:0.

