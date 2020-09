Hercogova po preobratu izločila Juvanovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem krogu prestižnega turnirja v Rimu smo videli slovenski dvoboj med Polono Hercog in Kajo Juvan. S 4:6, 6:4, 6:1 je slavila Hercogova, ki jo v drugem krogu čaka osma igralka sveta, Nizozemka Kiki Bertens.

Žreb je hotel, da sta se slovenski teniški igralki udarili že v prvem krogu turnirja v Rimu, na katerega se je Kaja Juvan uvrstila prek kvalifikacij, Polona Hercog pa je nanj uvrščena neposredno.

Igralki sta v prvem nizu vse do vodstva Juvanove s 5:4 dobili igro na svoj servis, nato pa je Juvanova Hercogovi odvzela servis in povedla z 1:0. Drugega je z istim rezultatom (6:4) dobila izkušenejša Štajerka, ki je v zadnjem prevladovala. Juvanova je izgubila vse igre na svoj servis, Hercogova je niz dobila s 6:1 in napredovala v naslednji krog. V tem ji bo nasproti stala osma igralka sveta, Nizozemka Kiki Bertens.

Na igrišče bo stopil tudi Stan Wawrinka, ki bo igral šele proti 17-letnemu domačinu Lorenzu Musettiju. Pravzaprav bosta na igrišče stopila najstarejši in najmlajši igralec turnirja.

Na turnirja sta tudi Novak Đoković in Rafel Nadal, ki v torek še ne bosta stopila na igrišče.

Rim, 1. krog, WTA Polona Hercog (Slo) : Kaja Juvan (Slo) 4:6, 6:4, 6:1

Marketa Vondroušova (Češ/12) - Misaki Doi (Jap) 6:1, 4:6, 6:4;

Katerina Siniakova (Češ) - Angelique Kerber (Nem/15) 6:3, 6:1;

Arantxa Rus (Niz) - Iga Swiatek (Pol) 7:6 (5), 6:3;

Irina Begu (Rom) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 6:2, 6:2.