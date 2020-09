Zmeda in panika: Upam, da nisi pozitiven #video

Koronavirus se je močno zasidral tudi v igralce tenisa. Včeraj je Dušan Lajović na turnirju serije masters v Rimu Rafaelu Nadali po pomoti vzel brisačo. Nastali sta zmeda in panika. Novak Đoković pa je spregovoril o gledalcih. Ti naj bi bili lahko na tribunah v polfinalu in finalu turnirja.

Na teniških turnirjih še vedno veljajo stroga pravila, in nič drugače ni pri brisačah, ki jih uporabljajo igralci med igro. Organizatorji v Rimu so na vsaki strani igrišča zato postavili dve košari. Ti sta označeni s številko, da igralec natanko ve, katera je njegova, in sicer, da ne pride do njihove zamenjave.

"Upam, da si negativen"

A do zmede in manjše panike je prišlo v dvoboju med Dušanom Lajovićem in Rafaelom Nadalom. Srbski teniški igralec je med menjavo strani po nesreči vzel brisačo Rafaela Nadala in se začel z njo brisati. Španec je to hitro opazil in ga opozoril, da ni vzel prave brisače. Stvar na koncu vendarle ni bila tako resna, saj sta se oba igralca smejala, Lajović pa je brisačo takoj odnesel stran.

Foto: Gulliver/Getty Images Nadal: "Vzel si mojo brisačo." Lajović: "O, sr *** !" Nadal: "V redu je." Lajović: "Upam, da si negativen." Nadal: "Da, sem."

Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal je dvoboj osmine finala dobil brez težav, potem ko je Lajovića premagal po dveh nizih (6:1, 6:3), dvoboj pa je trajal le eno uro in pol.

"Mislim, da sem igral na zelo dobri ravni. Seveda, moram še napredovati. Delati moram še na nekaterih stvareh, ki ne pridejo kar same od sebe. Bil je še en zelo dober večer, potem ko sem igral proti zelo dobremu nasprotniku. Sploh se ne smem pritoževati. Veliko bolje je, kot sem pričakoval," je po dvoboju razlagal kralj peska. Njegov nasprotnik v četrtfinalu bo Diego Schwartzman.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković: Bolje tisoč gledalcev kot nič

Italijanski minister za šport Vincenzo Spadafora je sporočil, da bo od nedelje dalje 1000 gledalcev lahko obiskalo športne prireditve na odprtem. To novico je z veseljem sprejel tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta. Ta je v osmini finala premagal svojega rojaka Filipa Krajanovića.

"Tudi jaz sem dobil to informacijo in še vedno ne vem, ali je prava, ker se stvari vseskozi spreminjajo. Želel bi si, da bi bilo to res. Bolje je, da igramo pred tisoč gledalci, kot pred praznimi tribunami. Navijači so del naše kariere in športa. Vsi igramo za njih. Vesel sem, da se bo to zgodilo. Prav tako bi si želel, da ostanemo na osrednjem igrišču, ker mislim, da je kakovost igrišča boljša," je glede gledalcev povedal Beograjčan. Tega danes v četrtfinalu čaka Dominik Koepfer.