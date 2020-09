Ni šlo brez težav: kdo na praznih tribunah je motil Đokovića? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković je v sredo igral svoj prvi dvoboj na turnirju serije masters v Rimu. Njegov nasprotnik je bil Italijan Salvatore Caruso, premagal pa ga je po dveh nizih (6:3, 6:2). A tudi tokrat na igrišču ni šlo brez zapletov.

"Novak, prosim te, nadeni si masko"

Že na začetku dvoboja, ko je metal kovanec, je glavni sodnik Novaka opozoril, da mora nositi masko. Njegovi navijači so takoj začeli govoriti, da ga imajo sodniki na piki in mu želijo na ta način nagajati.

"Novak, prosim te, nadeni si masko," je sodnik opozoril prvega igralca sveta. Đoković ga je začudeno pogledal in vprašal, zakaj jo mora nositi. "To je predpis, ki se ga moramo držati med pogovorom pred začetkom dvoboja," mu je odgovoril sodnik. Novaku, ki je sicer na igrišče prišel z masko, ni preostalo drugega, kot da si jo znova nadene."

Foto: Gulliver/Getty Images

To pa ni bila edina težava, ki jo je imel 33-letni Beograjčan. V nekem trenutku ga je motil hrup na tribunah. Kot vemo, na tribunah ni gledalcev. Tam lahko vidimo le trenerje in tiste, ki delajo na turnirju.

"Kateri te motijo?" je glavni sodnik vprašal Đokovića. Đoković mu je odgovoril: "Na tribunah je deset ljudi."

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je pozneje pojasnil zadevo. "Ne vem, kdo je bil, ampak med točkami sem slišal hrup. Samo to sva s Carusom rekla sodniku," je dejal Novak. Med drugim je povedal, da se je po drami na OP ZDA na igrišču dobro počutil in da ni imel nobenih težav.

Foto: Gulliver/Getty Images

Na začetku je bilo nekaj negotovosti

"Po tistem, kar se je zgodilo v New Yorku, mi je bilo zelo pomembno, da sezono na pesku začnem z zmago. Imel sem dobrega nasprotnika. V dvoboj je šel samozavestno, jaz pa sem bil zaradi dogodka na OP ZDA negotov. Šel sem naprej in imel dobre treninge. So stvari, ki se jim moram še posvetiti, ampak trenutno sem zelo zadovoljen," je po dvoboju razlagal Đoković.