Polona Hercog za četrtfinale, na delu kar trije Srbi

Polona Hercog in Marketa Vondrousova do zdaj še nista igrali medsebojnega dvoboja. Vondrousova je lani navdušila, ko se je na OP Francije prebila do finala. "Vondrousovi je lani na pesku uspel izjemen uspeh in nedvomno gre za vrhunsko igralko. In še levičarka je. Določene stvari bom morala delati drugače. Seveda, jutri bova s trenerjem pripravila načrt in res se veselim naslednjega izziva," je pred dvobojem povedala naša 29-letna teniška igralka.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đokovića čaka rojak, Nadal tudi s Srbom

Novak Đoković se je skozi drugi krog prebil brez težav, tokrat pa ga čaka rojak Filip Krajinović, s katerim je igral dvakrat. Njun medsebojni izid je 1:1. Nazadnje sta igrala letos na zloglasnem turnirju Adria Tour, ko je bil po treh nizih boljši pet let mlajši Krajinović.

Na delu bo tudi Rafael Nadal, lanski zmagovalec tega turnirja. Majorčan je v uvodnem dvoboju oddal le dve igri. Tokrat bo njegov nasprotnik Dušan Lajović, srbski teniški igralec. Igrala sta dvakrat igrala in oba je brez težav dobil Španec.

V ženskih dvojicah bo v paru z Lucie Hradecka igrala tudi Andreja Klepač. V četrtfinalu bosta njuni nasprotnici Hayley Carter in Luisa Stefani.

Polona Hercog (Slo) - Marketa Vondrousova (Češ, 12)