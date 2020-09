Hercogova izločila peto nosilko: Res sem uživala na igrišču #video

Devetindvajsetletna Mariborčanka, sicer 50. igralka sveta, je proti osmi z lestvice WTA odlično začela in v prvem nizu vodila že s 5:0, na koncu pa komaj izvlekla zmago s 6:4. V drugem nizu je najprej Hercogova izgubila svoj servis in zaostala z 0:2, nato pa v peti in sedmi igri sama naredila "break" in povedla s 5:3. V deseti igri je še dobro odigrala na svoj servis in spet zmagala s 6:4.

Načrt je dobro deloval

"Minilo je že kar nekaj časa, odkar sem nazadnje igrala proti Kiki. Mislim, da je dobra igralka in prav tako prijetna oseba. Res sem uživala na igrišču in tudi taktično sem se pravilno lotila dvoboja. Poskušala sem se držati svojega načrta in danes je dobro deloval," je uvodoma povedala naša najboljša teniška igralka.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Določene stvari bom morala delati drugače"

Mariborčanko v naslednjem krogu čaka Marketa Vondrousova, 12. nosilka turnirja, ki je lani igrala v finalu OP Francije. Torej gre za vrhunsko igralko, s katero Polona do zdaj še ni igrala. Polona se je v svoji karieri 27-krat uvrstila v četrtfinale, a na velikih turnirjih le enkrat (Charelston 2012 – polfinale).

"Vondrousovi je lani na pesku uspel izjemen uspeh in nedvomno gre za vrhunsko igralko. In še levičarka je. Določene stvari bom morala delati drugače. Seveda, jutri bova s trenerjem pripravila načrt in res se veselim naslednjega izziva," je še povedala naša 29-letna teniška igralka.

Garbine Muguruza, nekdanjo prvo igralko sveta, je po treh nizih izločila Coco Gauff. Zanju je bil to prvi medsebojni dvoboj, ki se je končal z izidom 7:6 (4), 3:6, 6:3.

Lorenzo Musetti Foto: Gulliver/Getty Images

Mladi Italijan še naprej navdušuje

V večernem terminu sta se udarila šele 18-letni Lorenzo Musetti, ki je v prvem krogu pod hladno prho poslal Stana Wawrinko. V drugem krogu ga je čaka Kei Nišikori, nekdanji četrti igralec sveta. Musetti je še enkrat več pokazal, za kako vrhunskega igralca gre. V drugem krogu tekmovanja je Japonca odpravil po dveh nizih (6:3, 6:4). Njegov nasprotnik v tretjem krogu bo Nemec Dominik Koepfer.

Zaradi novega koronavirusa brez turnirjev v Moskvi Organizatorji teniških turnirjev ATP in WTA v Moskvi so dogodka odpovedali zaradi porasta okužb z novim koronavirusom v ruskem glavnem mestu. Moški turnir bi moral biti med 19. in 25. oktobrom, ženski pa med 26. oktobrom in 1. novembrom. ATP je potrdil, da bodo takratna turnirja v Antwerpnu in Kölnu izpeljali normalno. Odločitev o odpovedi turnirjev v Moskvi pa ne odloča o usodi turnirja ATP v Sankt Peterburgu med 12. in 18. oktobrom. Rusija je sicer skupno zabeležila več kot milijon okužb z novim koronavirusom in imela več kot 19 tisoč smrtnih primerov.