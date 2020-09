Dvojec Klepač/Hradecka uspešno tudi čez drugo oviro v Rimu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Klepač je v paru z Lucie Hradecko uspešno prestopila tudi drugo stopnico na teniškem turnirju WTA v Rimu z nagradnim skladom 1.692.169 evrov. Slovensko-češka naveza je po Avstralkah Perez in Storm Sanders v uvodnem krogu v osmini finala uspešno ugnala tudi kanadsko-latvijsko kombinacijo Gabriela Dabrowski/Jelena Ostapenko s 7:5, 6:3.

Kanadčanka in Latvijka sta bili tretji nosilki turnirja in sta bili v uvodnem krogu prosti.

Slovenka in Čehinja še nista dobili nasprotnic v četrtfinalu, igrali pa bosta proti zmagovalkama dvoboja med Američanko Hayley Carter in Brazilko Luiso Stefani ter Američankama Cori Gauff in Christino McHale.

