Hiter konec za Klepačevo v Guadalajari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 36-letne Primorke in njene čilske partnerice Alexe Guarachi je bila boljša kazahstansko-brazilska naveza Ana Danilina-Beatriz Haddad Maia, ki je po uri in 13 minutah zmagala s 6:1, 3:6 in 10:5.