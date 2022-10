Rubljov zmagovalec v Gijonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi nosilec in deveti igralec lestvica ATP ni imel težav v finalu. Potem ko je v polfinalu v dveh nizih odpravil Avstrijca Dominica Thiema, je imel danes še manj dela z Američanom, do zmage v dveh nizih je prišel po le uri in 17 minutah.

Za Rubljova je to četrta turnirska zmaga letos, uspešen je bil že na turnirjih v Marseillu, Dubaju in Beogradu. Na drugi strani je Američan, sin nekdanjega češkega teniškega igralca Petra Korde, v letošnjem prvem finalu lovil drugo turnirsko zmago v karieri, a ostaja pri eni (Parma 2021).

Gijon, ATP (675.345 evrov): Finale:

Andrej Rubljov (Rus/1) - Sebastian Korda (ZDA) 6:2, 6:3

Preberite še: