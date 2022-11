Čez sedem dni bo Slovenija v Velenju gostila Kitajsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo 11. in 12. novembra v pokalu Billie Jean King v Velenju gostila Kitajsko. Dvoboj bo potekal v Beli dvorani. Vstop bo prost.

Slovenijo bodo zastopale Kaja Juvan (88. WTA), Nina Potočnik (273. WTA), Pia Lovrič (512. WTA), Živa Falkner (554. WTA) in Andreja Klepač (36. WTA, dvojice).

Po odpovedi Tamare Zidanšek je selektor Andrej Kraševec vpoklical Nino Potočnik. Foto: Vid Ponikvar

Po odpovedi Tamare Zidanšek je selektor Andrej Kraševec vpoklical Nino Potočnik. Petindvajsetletna Potočnikova je v pokalu BJK debitirala leta 2018, skupno pa je odigrala tri dvoboje. "Moram priznati, da me je malce presenetil vpoklic v reprezentanco, saj prvotno nisem bila izbrana v ekipo. V načrtu sem imela tri turnirje, saj lovim točke za kvalifikacije OP Avstralije. Zaradi tega se mi je malce porušil plan, ki smo ga sestavili že prej. Sem pa zelo vesela in v čast mi je, da bom zastopala barve Slovenije," je za spletno stran Teniške zveze Slovenije dejala Potočnikova, ki je trenutno na lestvici WTA najvišje v karieri. Letos je zmagala na enem turnirju ITF v Nemčiji.

Selektor Andrej Kraševec bo ekipo v ponedeljek zbral v Ljubljani, kjer bodo dekleta opravila prvi skupni trening, nato pa se bo reprezentanca preselila v Velenje. Novinarska konferenca, na kateri bo prisotna tudi kitajska delegacija, bo v sredo, dan kasneje pa bo uradni žreb.

Prvi dvoboj v petek ob 15. uri

V petek se bo dvoboj začel ob 15. uri s slavnostnim odprtjem, prvi dan pa bosta na sporedu dve tekmi med posameznicami. Med obema dvobojema bo tudi posebna slovesnost za Katarino Srebotnik, ki je letos zaključila uspešno kariero. V pokalu BJK je igrala od leta 1997 do leta 2012, skupno pa je odigrala 53 tekem. Sobotni spored se bo začel ob 12. uri.

Slovenija je bila aprila letos uspešna v 1. evro-afriški skupini in se uvrstila v polfinale kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju svetovne skupine pokala Billie Jean King. Slovenija ni bila tako blizu svetovnemu vrhu od leta 2012, ko je zadnjič igrala v takrat svetovni skupini pokala Fed.

To bo drugi dvoboj med Slovenijo in Kitajsko. Reprezentanci sta se srečali leta 2005 v Pekingu. Kitajska, ki je tudi letos favorit za zmago, saj so vse njene igralke uvrščene med prvih sto na svetu, je zmagala s 4:1.