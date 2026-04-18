Sanjski turnir za ukrajinsko najstnico, Italijan izločil prvega nosilca

V finalu teniškega turnirja WTA 250 v Rouenu v Franciji se bosta srečali ukrajinski teniški igralki, prva nosilka Marta Kostjuk in kvalifikantka Veronika Podrez. Osemindvajseta igralka na svetu je v polfinalu nadigrala Nemko Matjano Miro, Podrez pa se je prvič v karieri uvrstila v finale WTA po odpovedi druge nosilke, Romunke Sorane Cirstee. Italijan Flavio Cobolli je v polfinalu turnirja ATP v Münchnu pripravil veliko presenečenje. V uri in desetih minutah je z rezultatom 6:3, 6:3 premagal tretjega igralca sveta in prvega favorita Nemca Alexandra Zvereva.

Devetnajstletna Veronika Podres je bila pred turnirjem na 209. mestu lestvice WTA, z dvema zmagama v kvalifikacijah pa je ta teden sploh prvič nastopila v glavnem žrebu turnirja WTA.

Ne glede na izid finala, v katerem je nesporna favoritinja devet let izkušenejša Marta Kostjuk, za katero bo to drugi letošnji finale in priložnost za drugi naslov WTA po Austinu 2023, bo ukrajinska najstnica v ponedeljek uvrščena najvišje v karieri, med prvih 170 igralk sveta.

Cobolli izločil domačega favorita

Italijan Flavio Cobolli je v polfinalu turnirja ATP v Münchnu pripravil veliko presenečenje. V uri in desetih minutah je z rezultatom 6:3, 6:3 premagal tretjega igralca sveta in prvega favorita Nemca Alexandra Zvereva. V finalu se bo pomeril z Američanom Benom Sheltonom.

Flavio Cobolli je premagal Alexandra Zvereva. Foto: Reuters

Cobolli, ki ta teden še ni izgubil niza, je Zverevu preprečil obrambo naslova oziroma rekordni četrti naslov na münchenskem pesku. Za 23-letnega Italijana, 16. na svetu, bo to peti finale ATP. Dobil je tri, zadnjega v začetka marca letos v Acapulcu.

Tudi njegov vrstnik Ben Shelton (6.), ki je bil prav tako prepričljiv proti Slovaku Alexu Molčanu (6:3, 6:4), je na vrhuncu forme. To bo njegov drugi finale letos, februarja je slavil v Dallasu, in sedmi v karieri. Izgubil je le dva, lani prav v bavarski prestolnici in 2024 v Baslu.

Rubljov in Fils po preobratih

Rus Andrej Rubljov in Francoz Arthur Fils sta se morala krepko potruditi, da sta v polfinalih turnirja ATP 500 v Barceloni upravičila vlogi favoritov. Oba sta izgubila uvodna niza. Rus je na koncu premagal Srba Hamada Međedovića, Fils pa je v treh nizih izločil domačega najstnika Rafaela Jodarja.

Za 30-letnega Francoza, 30. na svetovni lestvici, je to prvi letošnji turnir na pesku. Po osmih mesecih pavze zaradi poškodbe se je vrnil februarja in je v izjemni formi. V Dohi je igral v finalu, na "sončnem dvojčku" v Miamiju in Indian Wellsu pa je izpadel v polfinalu oziroma četrtfinalu. V petih finalih v karieri je slavil trikrat; Tokio in Hamburg 2024 in Lyon 2023.

Rubljov (15.) je dve leti mlajši od Filsa, vendar bo že 29. igral v finalu ATP. Zadnjega od 17 naslovov je osvojil lani v Dohi.

Za Porscheja Ribakina in Muchova

Na najmočnejšem ženskem teniškem turnirju ta teden v Stuttgartu bosta v finalu igrali prva nosilka Kazahstanka Jelena Ribakina in sedmopostavljena Čehinja Karolina Muchova.

Zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije Jelena Ribakina, druga igralka sveta, se bo v nedeljo potegovala za drugi naslov v Stuttgartu (2024) in trinajstega v karieri. Enajstkrat doslej v finalih ni bila uspešna, med drugimi letos v Indian Wellsu in leta 2022 na turnirju WTA v Portorožu, kjer jo je premagala Čehinja Katerina Siniakova.

Ribakina je bila v polfinalu boljša od Rusinje Mire Andrejeve s 7:5, 6:1, Muchova pa je ugnala Ukrajinko Elino Svitolino, četrto nosilko, s 6:4, 2:6 in 6:4.

Čehinja, ki se lahko z zmago v finalu prebije med prvih 10 igralk na svetu, ta teden je že premagala dve iz Top 10 (Coco Gauff), bo igrala osmi finale WTA v karieri in drugega letos. Drugi naslov v karieri je osvojila letos v Dohi.

Zmagovalka finala se bo domov odpeljala v novem športnem avtomobilu znamke Porsche in čekom za 161.310 evrov.

WTA 250, Rouen (242.026 evrov): Polfinale:

Marta Kostjuk (Ukr/1) - Tatjana Maria (Nem) 6:3, 6:0;

Veronika Podrez (Ukr) - Sorana Cirstea (Rom/2) b. b; ATP 500, München (2.561.110 evrov): Polfinale:

Flavio Cobolli (Ita/4) - Alexander Zverev (Nem/1) 6:3, 6:3;

Ben Shelton (ZDA/2) - Alex Molčan (Slk) 6:3, 6:4; ATP 500, Barcelona (2.950.310 evrov): Polfinale:

Andrej Rubljov (Rus/5) - Hamad Međedović (Srb) 3:6, 6:2, 6:2;

Arthur Fils (Fra/9) - Rafael Jodar (Špa) 3:6, 6:3, 6:2; WTA 500, Stuttgart (1.030.666 evrov): Polfinale:

Jelena Ribakina (Kaz/1) - Mira Andrejeva (Rus/6) 7:5, 6:1;

Karolina Muchova (Češ/7) - Elina Svitolina (Ukr/4) 6:4, 2:6, 6:4.

