Juvanova izločila prvo nosilko, Zidanškova ekspresno prek kvalifikantke

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je pripravila prvo veliko presenečenje na turnirju WTA 250 Zavarovalnica Sava v Portorožu. V uvodnem nastopu je premagala prvo nosilko Hrvatico Petro Martić s 6:3 in 6:4. Uspešna je bila tudi Tamara Zidanšek, ki je s 6:1 in 6:1 upravičila vlogo favoritinje proti Italijanki Cristiani Ferrandi. Pred tem sta se v prvem krogu poslovili Slovenki, ki sta v glavnem delu nastopili s povabilom organizatorja. Pia Lovrič je morala priznati premoč tretji nosilki Alison Riske iz ZDA, Živa Falkner pa je izgubila proti Srbkinji Aleksandri Krunić.

Dvajsetletna Ljubljančanka, Kaja Juvan, ki je zmagala po uri in 26 minutah, se bo v drugem krogu pomerila s kvalifikantko Aleksandro Krunić iz Srbije, ki je bila danes boljša od mlade Novomeščanke Žive Falkner (6:3, 6:1).

Juvanova, 103. igralka na svetovni računalniški lestvici, je prikazala disciplinirano predstavo, predvsem pa je izkoristila številne neizsiljene napake trenutno 42. igralke na svetu, letos januarja celo 14. na lestvici WTA.

"Užitek je igrati pred domačo publiko. Po vseh teh letih, ko sem Portorož obiskovala kot gledalka, sem ga zdaj izkusila tudi s strani igralke. Vesela sem, da me je prišlo spodbujati toliko gledalcev, verjamem, da jih bo na naslednjih dvobojih še več," je povedala Juvanova ter dodala: "Čeprav žreb na prvi pogled ni bil najbolj ugoden, sem se zavedala, da imam svoje možnosti, saj mi ta podlaga precej bolj ustreza kot tekmeci. Igrala sem potrpežljivo in čakala na svoje priložnosti."

Tamara Zidanšek je potrdila vlogo favoritinje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Konjičanka zanesljivo napredovala

Takoj za njo je na osrednje igrišče stopila Tamara Zidanšek, ki je po uvrstitvah tega tedna najvišje uvrščena igralka v Portorožu. Svojo tekmico, Italijanko, 318. na svetu, je premagala po uri in osmih minutah.

"Zelo sem vesela, da sem svoj premierni nastop pred domačo publiko in domačim turnirjem odigrala dobro in zanesljivo prišla do zmage. Igrišče mi ustreza, zavedam pa se, da bo treba v nadaljevanju tedna dvigniti raven igre, saj me bodo čakale zahtevnejše nasprotnice," je dejala Zidanškova, ki je ta teden s prebojem na 34. mesto dosegla svojo najvišjo uvrstitev v karieri.

Bomo v petek videli slovenski dvoboj?

Juvanova se bo v drugem krogu v četrtek pomerila s kvalifikantko Aleksandro Krunić iz Srbije, Zidanškovo pa čaka Ukrajinka Angelina Kalinina. V primeru, da bi Slovenki preskočili drugi oviri, bi se v petek v četrtfinalu med seboj pomerili za mesto v polfinalu.

Pia Lovrič je priznala premoč tretji nosilki Alison Riske. Foto: Vid Ponikvar

Devetnajstletna Pia Lovrič iz Domžal, ki na lestvici WTA zaseda 632. mesto, je uvodni niz proti 38. igralki sveta izgubila s 5:7, drugega pa s 3:6. Dvoboja je bilo konec po uri in 38 minutah igre.

"Zelo sem vesela, da sem dobila povabilo za nastop na glavnem turnirju. Priznati moram, da je to popolnoma drug svet kot turnirji, na katerih običajno igram. Tukaj je za vse poskrbljeno, počutiš se varno in lahko razmišljaš le o tenisu. Danes mi žal ni najbolje stekel začetni udarec, vseeno pa odhajam domov z izjemno izkušnjo, ki mi bo, upam, pomagala, da v prihodnje izpolnim svoje želje, se pravi preboj med sto najboljših igralk na svetu," je dejala Lovričeva.

Za Falknerjevo WTA za zdaj še preveč zahteven

Manj upora je nudila Novomeščanka Živa Falkner (19 let). Krunićeva, 45. igralka na lestvici WTA, ki je za nastop na glavnem turnirju potrebovala dve zmagi v kvalifikacijah, jo je premagala po uri in četrt s 6:3, 6:1. "Zame je turnir WTA 250 morda zdaj še malo preveč zahteven, a zadovoljna sem z napredkom v zadnjem času," je po porazu dejala Živa Falkner. Foto: Vid Ponikvar

Kljub porazu tudi Falknerjeva ni bila razočarana. "Zame je turnir WTA 250 morda zdaj še malo preveč zahteven, a zadovoljna sem z napredkom v zadnjem času, tako da upam, da bom v naslednjem letu na lestvici WTA toliko napredovala, da bom lahko nastopala v kvalifikacijah za največje turnirje," je povedala trenutno 542. igralka na svetu.