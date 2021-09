Radišićeva se je dobro upirala Francozinji, Klepačeva in Zidanškova sta se namučili

Enaindvajsetletna Koprčanka je prvič v karieri zaigrala na turnirju WTA in čeprav je izgubila dvoboj proti petkratni zmagovalki grand slamov med dvojicami ter zmagovalko pokala Fed 2019 s Francijo, je zadovoljna zapustila osrednje igrišče v Portorožu.

"To je bila zame velika čast. Prvič v karieri sem nastopila na turnirju WTA. Četudi nisem pokazala svoje najboljše igre, predvsem nisem zadovoljna z začetnimi udarci, je to velika spodbuda in motivacija za naprej. Upam, da bom čim prej lahko nastopala na takih turnirjih brez povabila organizatorja," je povedala Radišićeva.

Vedela, da jo čaka izziv kariere

Osemindvajsetletna Kritina Mladenović je trenutno 68. igralka na lestvici WTA. Z desetim mestom iz 2017 ter več kot dvanajstimi milijoni dolarji iz nagradnih skladov je prvo ime portoroškega turnirja z dobrimi 200 tisoč evri nagradnega sklada.

"Ko sem videla žreb, sem vedela, da me čaka izziv kariere. Igrati proti takšni igralki je želja vsake tenisačice. Zato sem bila na začetku dvoboja precej živčna. Vseskozi sem si govorila, da moram razmišljati o svoji igri in ne gledati nasprotnice. V prvem nizu mi je to dobro uspelo, nato pa je Kristina dvignila raven igre in prišla do zmage," je dodala slovenska reprezentantka.

Tamara Zidanšek in Andreja Klepač sta se nagarali za zmago. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Klepačeva in Zidanškova stežka prek Juvanove in kolegice

Na turnirju dvojic je nastopilo pet slovenskih igralk, dve sta si zagotovili nastop med osem najboljših. Andreja Klepač, trideseta igralka na svetu med dvojicami, ter Tamara Zidanšek, ki sta sicer prvi nosilki turnirja, sta se igrali z ognjem in na koncu odnesli nedotaknjene prste. Kajo Juvan in Rusinjo Natelo Džalamidze sta premagali, potem ko sta izgubili prvi niz in v odločilne tretjem, hitropoteznem, zaostajali s 4:8. Zmagali sta s 4:6, 6:2 in 10:8.

"S Tamaro sva igrali šele drugič v karieri. Zato sva se na začetku precej lovili, privaditi sva se morali tudi na precej počasno podlago, a na srečo se nama je nekako izšlo. Verjamem, da bova vsak naslednji dvoboj igrali bolje," je povedala Klepačeva iz Kopra in dodala: "Po dolgem času igram pred domačo publiko in moram priznati, da sem navdušena. Čeprav sva igrali na stranskem igrišču, nas je spodbujalo lepo število gledalcev. Hvala organizatorjem oziroma Teniški zvezi Slovenije, da so je odločila za izvedbo ženskega turnirja."

Manj uspeha sta imeli Živa Falkner in Pia Lovrič. Rusinja Ana Kalinskaja in Slovakinja Tereza Mihalikova sta bili boljši s 6:1 in 6:2.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V torek slovenski dan

Torek bo v Portorožu slovenski dan, saj bodo med posameznicami nastopile štiri slovenske igralke. Ob 11. uri se bo Pia Lovrič srečala s tretjo nosilko Alison Riske iz ZDA, 38. igralko na svetu. Nato bo na osrednje igrišče stopila Živa Falkner, ki ima za tekmico Hrvatico Aleksandra Krunić (45.), popoldan pa se bosta predstavili še glavni slovenski orožji.

Kaja Juvan se bo srečala s prvo nosilko Hrvatico Petro Martić (42.), Tamara Zidanšek pa se bo po 19. uri pomerila s kvalifikantko, Italijanko Cristino Ferrando, 318. na lestvici WTA.

Zidanškova je nesporna favoritinja, saj ta teden zaseda najvišjo mesto med vsemi udeleženkami portoroškega turnirja. Na novi razpredelnici je skočila na 34. mesto, Patra Martić, ki je sicer prva nosilka turnirja, a to zaradi tega, ker se nosilke na turnirjih določa en teden pred začetkom, pa je nazadovala na 42. mesto. Kazahstanka Julija Putinceva, ki je drugorangirana, je ta teden zdrsnila celo za enajst mest na 44.