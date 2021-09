Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju Sava Zavarovalnica Portorož se danes začenja zares. Še pred tem sta pred novinarje stopili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, pridružila se jima je tudi Petra Martić, prva nosilka turnirja v Portorožu.

Teniški turnir serije WTA se v Portorož vrača po enajstih letih in ljubitelji tenisa bodo imeli kaj videti. Zbralo se je kar nekaj vrhunskih igralk, največje upe pa domači organizatorji polagajo na Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan. Obe sta priznali, da je minilo že kar nekaj let, ko sta nazadnje igrali turnir v Sloveniji. Zato je verjetno pri njiju prisotne še nekaj več motivacije.

Petra Martić je prva nosilka turnirja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prva nosilka je bila presenečena nad podlago

Za teniška igrišča v Portorožu velja, da je zelo specifična podlaga. To so potrdile tudi vse tri igralke na novinarski konferenci. Tamara jepriznala, da ji počasnejša trda podlaga bolj ustreza, prav tako tudi Juvanova, ki pravi, da ja čar tenisa ravno v tem, da se vseskozi prilagajaš.

Nad podlago je bila presenečena tudi Hrvatica Petra Martić, saj je bila na prvem treningu nekoliko izgubljena. "Nisem pričakovala, da bo tako počasna podlaga. Na OP ZDA je bila najhitrejša, medtem ko je po mojem mnenju tukaj najpočasnejša podlaga. Res je velika razlika. Potrebuješ kar nekaj dni, da se navadiš. A vsak dan mi je bolj všeč. Moram povedati, da OP ZDA ni moja najljubša podlaga," je razkrila 30-letna Hrvatica.

Kaja Juvan v vsaki tekmi vidi nekaj pozitivnega. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Juvanova je imel pri žrebu nekaj smole, saj jo že v prvem krogu med posameznicami čaka ravno Petra Martić, prva nosilka turnirja in trenutno 34. igralka sveta. Dvajsetletna Ljubljančanka se je najprej pošalila, ko je vprašala, kdo je delal žreb, nato pa spregovorila o svoji nasprotnic, s katero je igrala pred tremi leti in izgubila.

"Kakorkoli že, vedno poskušam takšne stvari vzeti pozitivno. Pravzaprav delam samo na svojem tenisu in upam, da se bo izteklo najboljše," je povedala Juvanova, ki je z Martićevo igralo pred tremi leti in izgubila.

Tamara in Kaja si želita prikazati dober trening Tamara Zidanšek je veliko trenirala v Portorožu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tamara Zidanšek bo za svojo nasprotnico zvedela danes, ko se končajo kvalifikacije. Trenutno naša najboljša igralka je v Portorožu trenirala še predno je odšla na OP ZDA. Sama pravi, da ima trenutno dobre občutke. "Res je poseben občutek, ko greš domov in ne v hotel. Življenje je malo bolj normalno. Upam, da si bodo ljudje prišli pogledati tekme in navijali za dobro igro. Upam, da bomo vse prikazale dober tenis," je povedala Zidanškova, letošnja polfinalistka OP Francije.

Tudi Kaja priznava vse drugače, ker kot pravi, je vse domače. Dvajsetletna teniška igralka je že prejšnja leta prihajala v Portorož, ko je spremljala še moški turnir. Mislim, da je tukaj vedno posebno vzdušje. Prej sem bila v vlogi opazovalca, zdaj pa sem v vlogi tudi igralke. Zelo vesela sem, da je prišlo do tega."

V ponedeljek Nika Radišić, zanimivo tudi v dvojicah

Danes bo med posameznicami igrala Nika Radišić, ko bo njena nasprotnica Francozinja Kristina Mladenovic. Bo pa zelo zanimivo tudi v igri dvojic. Tamara Zidanšek je združila moči z Andrejo Klepač, našo najboljšo teniško igralko v dvojicah. A tudi v tem delo se je žreb nekoliko poigral. Njuni nasprotnici bosta Kaja Juvan in Rusinja Natela Dzalamidze.

Gregor Krušič Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ponosni, veseli in srečni

"Kar se tiče samega turnirja. Želja je vzklila lani avgusta, ko smo začeli delati na tem projektu. Vse se je odvijalo v pravi smeri in nekje januarja ali februarja, smo dobili namig, da bi bilo možno organizirati ta turnir. Res smo ponosni, veseli in presrečni, da so se odzvale tudi slovenske igralke," pa je povedal Gregor Krušič, direktor slovenske teniške zveze.