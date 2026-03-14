Veronika Erjavec Tamara Zidanšek tenis teniški globus

Sobota, 14. 3. 2026, 14.46

Teniški globus, 14. marec

Zidanšek tretjič boljša od Erjavec za finale turnirja WTA 125

Tamara Zidanšek | Foto Tenis Slovenija

Foto: Tenis Slovenija

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je finalistka turnirja nižje ravni WTA 125 v Antalyi. Osemindvajsetletna Konjičanka je premagala dve leti mlajšo rojakinjo Veroniko Erjavec s 6:0, 6:3. V finalu se bo pomerila proti Ukrajinki Anhelini Kalinini.

Zidanšek in Erjavec sta se letos merili že tretjič, prav vse obračune pa je dobila nekdanja polfinalistka Rolanda Garrosa (2021). Najprej je bila boljša v Cluju na turnirju WTA 250, pred desetimi dnevi pa prav v Antalyi na drugem od skupno treh turnirjev WTA 125 v turškem letovišču. Danes je slavila po vsega 63 minutah.

Zidanšek se je četrtič uvrstila v finale turnirjev serije WTA 125, ki so primerljivi s serijo challenger na turneji ATP. V vsakem od treh finalnih nastopov je zmagala, nazadnje septembra 2023 v italijanskem Bariju. Naslova ima še iz Bola na Braču (2018, 2019).

Trenutno 148. igralka lestvice WTA bo v primeru zmage proti Kalinini (189. WTA) na ponedeljkovi posodobljeni lestvici 125. igralka sveta, ob porazu bo 130.

Finale bo na sporedu v nedeljo nekaj po 9. uri. To bo prvi medsebojni obračun Slovenke in Ukrajinke. Sicer bi se morala Zidanšek s Kalinino pomeriti že na turnirju v Portorožu leta 2021, a je takrat Ukrajinka še pred začetkom predala obračun osmine finala.

