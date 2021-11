Riskejevi turnir v Linzu, v finalu Stockholma Shapovalov in Paul

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanka Alison Riske je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Linzu z nagradnim skladom 189.708 evrov. Osma nosilka je v finalu premagala Romunko Jaqueline Cristian z 2:6, 6:2 in 7:5. Španec Carlos Alcaraz in Američan Sebastian Korda pa sta finalista turnirja naslednje generacije v italijanskem Milanu z nagradnim skladom 1.122.635 evrov. Turnir je namenjen najboljšim osmim igralcem do 21. leta.