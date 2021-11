Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španska teniška igralka Paula Badosa je na uvodu skupinskega dela teniškega finala WTA v Guadalajari gladko premagala prvo nosilko, Belorusinjo Arino Sabalenka. Sedma nosilka, četrtfinalistka Roland Garrosa je zmagala s 6:4 in 6:0. Do zmage je prišla tudi Grkinja Maria Sakari.

Sakarijeva je pokazala odločno igro in začela finale z gladko zmago s 6:2 in 6:4 nad Poljakinjo Igo Swiatek, ki je proti koncu dvoboja postajala vidno vse bolj čustvena.

To je bila osma zmaga Sakarijeve nad igralko iz najboljše deseterice to sezono; ima jih največ med vsemi na turneji. S poljsko tekmico pa ima razmerje zmag in porazov zdaj 3:0.