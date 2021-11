Na teniškem turnirju v Stockholmu sta znana prva polfinalista. To sta Američan Frances Tiafoe in Kanadčan Felix Auger-Aliassime. Prvi je v četrtfinalu izločil četrtega nosilca, Britanca Daniela Evansa in se bo za finale udaril z zmagovalcem dvoboja med Škotom Andyjem Murrayjem in Američanom Tommyjem Paulom.