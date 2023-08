Številka ena svetovnega tenisa brez polfinala Toronta

Četrtfinalna teniška dvoboja na turnirju ATP v Torontu z nagradnim skladom 6.928.060 evrov se nista razpletla po okusu Španca Carlosa Alcaraza in Rusa Danila Medvedjeva. Od prvega nosilca in igralca na jakostni lestvici ATP iz Španije je bil boljši Američan Tommy Paul, od drugopostavljenega Rusa pa Avstralec Alex De Minaur.

Paul je dva tedna pred odprtim prvenstvom ZDA v New Yorku izkoristil nekoliko slabšo pripravljenost Alcaraza ter ga bo dveh urah in 21 minutah premagal s 6:3, 4:6 in 6:3, medtem ko je bil De Minaur boljši od Medvedjeva s 7:6 (7) in 7:5.

"Moje predstave v Torontu so bile zelo slabe. V naslednjih dveh tednih bom moral še veliko vaditi, od ponedeljka naprej pa se bom osredotočil še na močan turnir v Cincinnatiju," je dejal Španec, ki je letos osvojil Wimbledon, na bližnjem turnirju za grand slam v velikem jabolku pa bo branil lansko zmago.

V polfinale sta se poleg Paula in De Minaurja uvrstila še Italijan Jannik Sinner po zmagi nad Francozom Gaelom Monfilsom s 6:4, 4:6 in 6:3 ter Španec Alejandro Davidovich, ki je bil boljši od Američana Mackenzieja McDonalda s 6:4 in 6:2.