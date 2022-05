Teniška smetana zbrana v Rimu, hitro slovo enajste nosilke

V Rimu potekata močna turnirja ATP in WTA, v prvem krogu v ženski konkurenci pa se je danes poslovila enajsta nosilka, Latvijka Jelena Ostapenko. V dveh nizih, s 6:2 in 6:3 jo je izločila 28-letna Američanka Lauren Davis, 102. igralka s svetovne lestvice. V moški konkurenci so se v drugi krog gladko prebili John Isner, Grigor Dimitrov in Cameron Norrie, z nekaj več težavami pa tudi Sebastian Baez.