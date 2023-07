Tara Vovk razočarana nad 35. mestom na 100 m prsno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska plavalka Tara Vovk je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki na Japonskem z dosežkom 1:09,68 zasedla 35. mesto na 100 m prsno. V soboto jo čaka še nastop na 50 m prsno, kjer je slovenska rekorderka in si želi boljši dosežek.

"Za prvi vtis po tekmi 100 m prsno iskreno rečem, da sem razočarana. Želela sem si boljši rezultat in višjo uvrstitev. Dejansko pa niti nisem vedela, kaj lahko pričakujem, ker v zadnjem času nisem dovolj tekmovala. Moja glavna disciplina je tekma na 50 m prsno. Do takrat bo moj cilj, da si 'sčistim glavo'. Gremo naprej," je po tekmi povedala 23-letna reprezentantka, ki živi in trenira na Floridi v ZDA.

Razočaranje je razumljivo, saj je plavalka Ljubljane marca v Fort Lauderdalu že plavala 1:08,86. A za polfinale bi v Fukuoki potrebovala pravi mali čudež, saj je bil zanj potreben izid 1:06,68. To je precej hitreje tudi od slovenskega rekorda Tjaše Vozel (1:07,90), ki se prav v teh dneh pripravlja na materinstvo.

Najhitrejša je bila ena od favoritinj Litovka Rita Meilutyte, ki se je z 1:04,67 na pol sekunde približala svetovnemu rekordu Američanke Lilly King.

V torek bo na prvenstvu eden od udarnih dni za slovenski tabor, ko naj bi bil na vrsti tudi kakšen polfinale. Petra Johna Stevensa čaka tekma na 50 m prsno, Katjo Fain in Janjo Šegel pa na 200 m prosto.

Preberite še: