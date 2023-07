Plavalci preizkusili bazen v Fukuoki, prijave razkrivajo težko nalogo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski plavalci so danes z mini-aklimatizacijskih priprav v korejskem Incheonu pripotovali na prizorišče svetovnega prvenstva v vodnih športih v Fukuoko na Japonskem. Prvič so preizkusili tudi bazene na prizorišču SP, ki je plavalno elito gostilo že leta 2001.

"Razmere za delo smo imeli v Koreji res izjemno dobre in jih tudi dobro izkoristili. Zdaj se moramo seznaniti le še s tukajšnjo organizacijo in z bazeni," je ob prihodu na Japonsko za STA povedal trener Tomaž Torkar iz ljubljanske Olimpije.

Potrdil je, da je forma njegove varovanke Neže Klančar na pričakovano visoki ravni: "Seveda pa bo to treba pokazati na tekmi."

Ob njej bodo na SP slovenske barve branili še Katja Fain, Janja Šegel, Tara Vovk in Peter John Stevens, prva pa bosta v nedeljo na vrsti Katja Fain in Stevens na 400 m prosto oziroma 100 m prsno.

Osnovni cilj reprezentantov je po napovedih selektorja Gorazda Podržavnika boj za 16. mesto, kar je na podlagi prereza prejšnjih tekmovanj okvirno merilo za uvrščanje v ekipo. Tiha želja je tudi prvi slovenski finale po letu 2015 in nastopu Damirja Dugonjića v Kazanu.

Seznam prijavljenih tekmovalcev pa kaže, da bo tudi na Japonskem finale težko dosegljiv, za večino bo velik izziv že šestnajsterica in polfinale. Najvišje med Slovenci je Janja Šegel kot 14. na 200 m prosto in 17. na 100 m prosto, Katja Fain ima 16. rezultat na 200 m prosto in 22. na 400 m prosto. Na 16. mesto lani dosežen izid uvršča tudi Petra Johna Stevensa na 50 m prsno.

Neža Klančar je z letošnjim dosežkom 25,08 na 21. mestu na 50 m prosto, 16. mestu pa je korak bližje z dobro desetinko boljšim slovenskim rekordom iz leta 2021. Na 50 m delfin je 25. Tara Vovk ima najboljši dosežek na 50 m prsno, kjer ima 26. prijavljeni čas.

