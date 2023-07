Špela Perše na olimpijski razdalji 21.

Večji del tekme je bila dvakratna olimpijka iz radovljiškega kluba blizu najboljšim, v končnici pa se je vodilna skupina po pričakovanjih razbila na več delov in Špela Perše je prišla v cilj v tretji skupinici na 21. mestu.

"S samim rezultatom nisem najbolj zadovoljna, saj sem si želela boljšo končno uvrstitev. Ampak žal pred začetkom zadnjega kroga nisem bila v najboljšem položaju. Potem se je naredila tista odločilna razlika, ki je do konca nisem več uspela nadoknaditi," je po tekmi povedala plavalka, ki je nazadnje na SP v Budimpešti z 11. mestom na jezeru Lupa na tej razdalji poskrbela za najboljšo slovensko uvrstitev na prvenstvu.

"Kljub temu pa ne smem biti preveč razočarana, saj 21. mesto na svetovnem prvenstvu in v taki konkurenci ni slab rezultat. Sama tekma je bila precej težka, bilo je zelo veliko prerivanja, tudi voda je bila precej topla (26,2 stopinje op. STA) in tudi ozračje tako, da so bili pogoji zame precej zahtevni," je nastop še ocenila varovanka trenerja Alena Kramarja in dodala: "V torek me čaka še nastop na pet km. Poskusila se bom čim bolj potruditi in upam, da bo rezultat dober."

Prva zvezdnica Momochi Seaside Parka pred obalo Fukuoke pa je postala 26-letna Nemka Leonie Beck, ki je z zmago na SP dosegla največji uspeh v karieri. V sklepnem finišu je bila najmočnejša in je zanesljivo ugnala Avstralko Chelseo Gubecko in Američanko Katie Grimes, ki ju je ugnala za dobrih osem sekund. Branilka naslova Nizozemka Sharon van Rouwendaal na četrtem mestu je kolajno zgrešila za vsega desetinko sekunde.

"Enostavno se nisem prenehala boriti. Mislim, da sem bila danes jaz tista, ki sem si zmage najbolj želela. Plavala sem, kot bi šlo za življenje," je po tekmi povedala Nemka, ki živi in trenira Italiji. Prva trojica si je že zagotovila tudi nastop na olimpijskih igrah v Parizu 2024, medtem ko bodo ostale normo lovile februarja prihodnje leto v Dohi.