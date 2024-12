"Učim se in napredujem. Ampak trenutno sem najsrečnejši človek na svetu," je po tekmi za televizijo prirediteljev povedal 23-letni Švicar, ki je prejel še drugi ček za 25.000 dolarjev (okoli 23.800 evrov), kolikor je na SP vreden svetovni rekord, pa tudi 9500 evrov za zmago v svetovnem pokalu in simbolično krono "kralja plavanja".

V boju za srebro je Kanadčan Ilya Khorun z rekordom Amerik 21,67 za stotinko sekunde presenetil favoriziranega Nizozemca Nylsa Korstanja.

Finalni spored v Duna Areni je v torek z rekordom prvenstev 54,55 odprla svetovna rekorderka na 100 m hrbtno Američanka Regan Smith, 38 stotink je zaostala njena rojakinja Katharine Berkoff, kot pred dvema letoma v Melbournu pa je bron spet osvojila Kanadčanka Ingrid Wilm.

Rus Miron Lifincev je za tri stotinke prehitel domačega aduta Huberta Kosa in slavil naslov prvaka. Foto: Guliverimage

Med moškimi je 18-letni Rus Miron Lifincev na 100 m hrbtno razočaral domače navijače in ugnal madžarskega aduta Huberta Kosa. Tekmovalca sta se menjavala v vodstvu, pri zadnjem zavesljaju pa je bil srečnejši ruski najstnik in slavil z 48,76 in tremi stotinkami sekunde prednosti.

Enaindvajsetletna Američanka Gretchen Walsh je še enkrat potrdila izjemno formo. Po torkovih dveh svetovnih rekordih na 50 m delfin je danes disciplino dobila z drugim najhitrejšim časom v zgodovini plavanja 24,01 ter bero najuspešnejše reprezentance na prvenstvu povečala na šest naslovov. Že pred tem je Walsh v polfinalu na 100 m prosto s 50,49 dosegla nov rekord prvenstev in ZDA ter bila več kot sekundo hitrejša od tekmic.

Z rekordom prvenstev 8:01,95 je Avstraliji zmago na 800 m prosto priplavala Lani Pallisterin ter potrdila zlato s prejšnjega SP. Po izjemnem boju je srebro z 8:05,42 osvojila Nemka Isabel Gose, ki je za slabe pol sekunde premagala 18-letno Američanko Katie Grimes.

Tang Qianting se je na stotinko približala svetovnemu rekordu. Foto: Guliverimage

Izjemno predstavo je v polfinalu na 100 m prsno uprizorila tudi kitajska olimpijska podprvakinja Tang Qianting, ki je z 1:02,37 le za stotinko sekunde zgrešila svetovni rekord Litovke Rute Meilutyte in Jamajčanke Alie Atkinson. Litovka je danes zasedla 13. mesto in ostala brez finala.

Prav ob koncu dneva so si prvo zlato priplavali še Rusi Miron Lifincev, Kiril Prigoda, Ana Surkova in Darja Trofimova, ki so slavili v mešani štafeti 4 x 50 m mešano in ob tem postavili evropski rekord 1:35,36. Srebro so osvojili Kanadčani, bron Američani.

V četrtek nastope začenja tudi slovenski tabor. Mariborčanka Katja Fain se bo predstavila na 200 m delfin, Sašo Boškan iz Triglava pa na 400 m prosto.