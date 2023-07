Že prvi dan trije svetovni rekordi

Avstralska olimpijska prvakinja Ariarne Titmus je na svetovnem prvenstvu v plavanju v Fukuoki na Japonskem zmagala na 400 m prosto in s 3:55,30 dosegla tudi nov svetovni rekord. S 3:55,38 je kar za 68 stotink sekunde izboljšala letos marca v Torontu dosežen rekord 16-letne Kanadčanke Summer McIntosh.

Drugo mesto je osvojila legendarna Američanka Katie Ledecky, bron pa presenetljivo Novozelandka Erika Fairweather, ki je na zadnji dolžini bazena ugnala Summer McIntosh in jo zrinila z zmagovalnega odra.

"To tekmo sem komaj čakala. Boj s Katie in Summer je vedno zelo oster in to te žene naprej. Res je lepo biti del tega," je po tekmi povedala 22-letna Avstralka, ki je že v coni, kjer se dajejo izjave novinarjem, prejela tudi simbolični ček v višini 30.000 dolarjev za dosežen rekord.

"To tekmo sem komaj čakala. Boj s Katie in Summer je vedno zelo oster in to te žene naprej. Res je lepo biti del tega." Foto: Guliverimage

Na 400 m mešano je 21-letni Francoz Leon Marchand uresničil napovedi in s 4:02,50 za 1,4 sekunde izboljšal 15 let star rekord Američana Michaela Phelpsa z olimpijskih iger v Pekingu. Na tekmi za ameriško televizijo dela tudi Phelps, ki je po tekmi stoje ploskal novemu prvaku. Slednji trenira in živi v ZDA pri nekdanjem Phelpsovem trenerju Bobu Bowmanu.

"To je bila najbolj boleča stvar, ki sem jo kadarkoli doživel. Čas pa je nor. Ampak najboljše še pride," je po tekmi povedal zmagovalec, ki je prepričljivo ugnal Američana Carsona Fosterja in domačega junaka prvega dne Daiyo Seta.

Moško tekmo na 400 m prosto je v izjemnem finalu dobil Avstralec Samuel Short, ki je 3:40,68 v dramatičnih zadnjih zamahih za vsega dve stotinki sekunde ugnal olimpijskega prvaka Tunizijca Ahmeda Hanfaouija. Evropi je prvo kolajno priplaval bronasti Nemec Lukas Märtens.

Samuel Short je za vsega dve stotinki sekunde ugnal olimpijskega prvaka Tunizijca Ahmeda Hanfaouija. Foto: Guliverimage

Rekordna je bila tudi ženska štafeta Avstralije v postavi Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris in Emma McKeon na 4 x 100 m prosto s 3:27,96. Srebro in bron so osvojile Američanke in Kitajke. Tudi moško štafeto so dobili Avstralci, srebrni so bili Italijani in bronasti Američani.

Moško tekmo na 400 m prosto je v izjemnem finalu dobil Avstralec Samuel Short, ki je 3:40,68 v dramatičnih zadnjih zamahih za vsega dve stotinki sekunde ugnal olimpijskega prvaka Tunizijca Ahmeda Hanfauija. Bronast je bil Nemec Lukas Märtens.

Eno večjih presenečenj je tudi diskvalifikacije avstralske favoritinje Kaylee McKeown na 200 m mešano, srebrne z lanskega SP, zaradi napake pri tehniki plavanja.

Kaylee McKeown je bila diskvalificirana. Foto: Guliverimage

SP v plavanju:



400 m prosto, ženske:

1. Ariarne Titmus (Avs) 3:55,38

2. Katie Ledecky (ZDA) 3:58,73

3. Erika Fairweather (NZl) 3:59,59



400 m prosto, moški:

1. Samuel Short (Avs) 3:40,68

2. Ahmed Hafnaoui (Tun) 3:40,70

3. Lukas Martens (Nem) 3:42,20



400 m mešano, moški:

1. Leon Marchand (Fra) 4:02,50

2. Carson Foster (ZDA) 4:06,56

3. Daiya Seto (Jap) 4:09,41



4x100 m prosto, ženske:

1. Avstralija 3:27,96

2. ZDA 3:31,93

3. Kitajska 3:32,40



4x100 m prosto moški:

1. Avstralija 3:10,16

2. Italija 3:10,49

3. ZDA 3:10,81