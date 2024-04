Šest slovenskih zmag, tri za Janjo Šegel

Plavalka Fužinarja Janja Šegel je bila konec tedna v Gradcu najboljša slovenska predstavnica na močnem mednarodnem mitingu. Koroška olimpijka je zmagala na 50 m hrbtno ter na 100 m hrbtno in prosto. Na 200 m prosto in hrbtno pa je osvojila drugi mesti.

Na mitingu je izstopala Čehinja Barbora Seemanova, ki je 200 m prosto zmogla v 1:56,54 minute ter potrdila visoke ambicije tudi na olimpijskih igrah v Parizu. Šegel je bila v tej disciplini z 2:01,09 druga.

"Z odplavanim sem kar zadovoljna. Posebej dober se mi zdi nastop na 100 m hrbtno, na 100 m prosto pa sem si želela dosežek pod 55 sekundami. A za to obdobje je v redu, saj sem še v polnem treningu," je po tekmi za STA povedala Šegel, ki jo že prihodnji teden čaka nov test v Banjaluki. "Vse je podrejeno Parizu in prvi resnejši test bo verjetno šele evropsko prvenstvo v Beogradu."

Katja Fain je nastopila le na 200 m delfin in zmagala z 2:13,49. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Mariborčanka Katja Fain je nastopila le na 200 m delfin in zmagala z 2:13,49. Nija Gerdej je bila najboljša na 200 m prsno z 2:31,76. Temu je dodala tretje mesto na 50 m hrbtno in 100 m prsno.

Plavalka Ljubljane Tara Vovk pa je osvojila drugo mesto na 50 m prsno, preizkusila pa se je tudi v kravlu in nastopila v finalu tako na 50 kot na 100-metrski razdalji, kjer je bila deveta, Tia Primc je v tej disciplini osvojila sedmo mesto.

Foto: Anže Malovrh/STA

Vse kaže, da je štafetno plavanje vzpodbudilo plavalke, da se borijo za mesta v reprezentanci, kjer imajo v kravlu Katja Fain, Janja Šegel in Neža Klančar sicer nekaj bonusa, a selektor Gorazd Podržavnik ponavlja, da bodo v ekipi za največja tekmovanja nastopile najhitrejše. Ob omenjenih Primc in Vovk je že lani na 100 m prosto kot četrta plavalka izstopala Hana Sekuti, letos pa je v Mariboru nase opozorila tudi Nika Fain.

"Tehnično sem 50 m prsno odplavala dobro, a nisem bila dovolj hitra. Na 100 m prosto pa se še lovim in učim, kako se tekmuje," je nastope ocenila Vovk, potrdila pa tudi, da je sprejela izziv in jo zanima mesto v olimpijski reprezentanci na 4 x 100 m prosto. "S trenerjem sva rekla, zakaj pa ne. Glede na formo in izide je posamična norma na 100 m prsno zame težko dosegljiva, na 100 m prosto pa trenutno lovim izid 57,2, kar se zdi zelo realen."

V moški konkurenci je na 200 m hrbtno z 2:02,52 zmagal Primož Šenica Pavletič, ki se bori za nastop na igrah v Parizu. Na polovični razdalji je bil peti. Dvakrat se je na stopničke uvrstil tudi Jaš Berložnik, ki je bil drugi na 200 m delfin in tretji na 400 m mešano.

Primož Šenica Pavletič Foto: Guliverimage

Nastope je na prvenstvu Avstralije konec tedna končala tudi Neža Klančar, ki se po dvomesečnem treningu v naslednjih dneh vrača v Slovenijo. Finalom na 50 m prosto in delfin ter 100 m prosto, kjer je s 53,96 dosegla tudi nov slovenski rekord, je za konec na 200 m prosto dodala še nov osebni rekord - 2:00,37.