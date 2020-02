Slovenkam ni uspelo, ostajajo v 1. evroafriški skupini

Slovenija je imela v Luksemburgu dve različno razpoloženi igralki. Kaja Juvan je v štirih nastopih izgubila le enkrat, najvišje uvrščena Slovenka na tekmovanju, Tamara Zidanšek, pa je od petih partij dobila le eno.

Kaja Juvan je prvi poraz doživela šele v zadnjem nastopu, igri parov, ki je odločala o napredovanju. Potem ko je prej zanesljivo dobila vse partije, dve med posameznicami in eno v parih, vključno z uvodnim dvobojem s Srbijo proti vrstnici Olgi Danilović, jo je kapetan Andrej Kraševec v zadnjem trenutku uvrstil v igro dvojic namesto Dalile Jakupovič.

Toda Juvanova in Zidanškova nista bili kos navezi Aleksandra Krunić/Nina Stojanović, ki je slavila s 6:4 in 6:4 ter se tako ob Poljski prebila v višji rang tekmovanja.

Andrej Kraševec: S celotnim tednom sem zelo zadovoljen

"Mislim, da sva s Kajo odigrali dobro tekmo. Malo nama je zmanjkalo, tekmici sta bolj uigrani. Zelo dobro pokrivata mrežo, sta konstantni. Ves čas sta pritiskali. Mislim, da so odločale malenkosti. Za nami je soliden teden. Premagali smo Turčijo, izgubili proti Poljski in danes žal še proti Srbiji. Mislim, da se naslednje leto spet vidimo in ponovno poizkušamo," je sporočila Zidanškova, Juvanova pa dodala: "Odigrali sva dobro tekmo proti izkušenima igralkama dvojic. Dali sva vse od sebe. Razlike so bile majhne, samo malo nama je zmanjkalo."

Andrej Kraševec, selektor Slovenije, je zadovoljen z doseženim.

Dvaindvajsetletna Zidanškova je prvi dan izgubila proti turški predstavnici, v četrtek je bila poražena med dvojicami, v soboto, ko bi lahko Sloveniji prinesla aprilski dvoboj za uvrstitev v kvalifikacije za svetovno skupino pokala Fed, pa je bila nemočna še proti Nini Stojanović (6:4, 7:5). Edino zmago je zabeležila prvi dan proti Turčiji v dvojicah.

"Žal se nam danes proti Srbiji ni izšlo. Drugače pa sem s celotnim tednom zelo zadovoljen. Punce so dihale ena za drugo. V primerjavi z lani smo naredili korak naprej. Lani smo se borili za obstanek, letos pa smo bili tik pred tem, da napredujemo v kvalifikacije za svetovno skupino. Ta ekipa mora ostati skupaj. Mislim, da se bomo naslednje leto borili in naredili še en korak naprej," je po koncu tekmovanja povedal kapetan Andrej Kraševec.

Izidi, za napredovanje:

Slovenija : Srbija 1:2

Kaja Juvan : Olga Danilović 6:2, 6:2

Tamara Zidanšek : Nina Stojanović 4:6, 5:7

Kaja Juvan/Tamara Zidanšek : Aleksandra Krunić/Nina Stojanović 4:6, 4:6.