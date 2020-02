Slovenke nemočne proti Poljakinjam

Poljakinje so v Luxembourgu dokazale, da so z razlogom favoritinje v skupini B2, kjer igrajo varovanke Andreja Kraševca. V prvem dvoboju je 18-letna nadarjena Iga Swiatek pričakovano ugnala leto starejšo Niko Radišič s 6:2, 6:1. V drugem obračunu so v slovenskem taboru pričakovali tesnejši obračun med Magdo Linette in Tamaro Zidanšek.

Dvaindvajsetletna Konjičanka je imela v prvem nizu kar trikrat prednost breaka, a je 42. igralki sveta vselej uspelo vzpostaviti ravnotežje, na koncu pa je s četrtim odvzemom servisa niz dobila s 7:5. V drugem je Zidanškova znova vodila z breakom prednosti, a je nato popustila. Vseeno je imela pri vodstvu na svoj začetni udarec s 40:0 ob izidu 4:5 priložnost, da izenači, a je tekmica dosegla pet zaporednih točk za predčasno zmago svoje reprezentance.

V dvojicah sta nato Pia Lovrič in Kaja Juvan dobili obračun proti Maji Chwalinski in Alicji Rosolski s 7:5, 6:0.

Kljub porazu so Slovenke blizu sobotnemu odločilnemu nastopu za kvalifikacije v svetovno skupino, saj ne gre pričakovati, da bi Turkinje v petek presenetile močno poljsko ekipo, kar bi posledično pomenilo, da bi za napredovanje odločal medsebojni izkupiček treh reprezentanc.

Ob petkovem porazu Turkinj bi se slovenska reprezentanca za nastop v kvalifikacijah za svetovno skupino pomerila proti zmagovalki petkovega obračuna v skupini A2 med Srbijo in Švedsko.

Izidi, 1. evroafriška skupina:

2. krog:

Slovenija : Poljska 1:2

Nika Radišič : Iga Swiatek 2:6, 1:6;

Tamara Zidanšek : Magda Linette 5:7, 4:6;

Dalila Jakupovič/Tamara Zidanšek : Maja Chwalinski/Alicja Rosolska 7:5, 6:0.