Slovenske tenisačice šele v dvojicah do pričakovane prve zmage

Slovenska ženska teniška reprezentanca je dobila prvi dvoboj v skupinskem delu pokala Fed. Premagala je Turčijo z 2:1 in si tako praktično že zagotovila nastop v soboto, ko bodo najboljše reprezentance odločale o dveh vozovnicah za kvalifikacije v svetovno skupino.

Slovenija je bila na papirju favorit, vendar se je morala za načrtovano zmago krepko potruditi. Kaja Juvan je v uvodnem dvoboju po uri in pol igre premagala svojo tekmico s 6:4 in 7:5, Tamara Zidanšek pa je izgubila dvoboj prvorangiranih igralk proti 130 mest slabši igralki, Pemri Ozgen, s 3:6, 7:5 in 2:6.

Odločitev je tako padla v igri dvojic, kjer sta Slovenijo zastopali Dalila Jakupovič in Tamara Zidanšek. Pustili nista nobenega dvoma, saj sta bili prepričljivo boljši. V prvem nizu sta tekmicam oddali le enajst točk in ga po 21 minutah dobile s 6:0, drugi pa se je končal s 6:4.

Varovanke trenerja Andreja Kraševca bodo v četrtek igrale proti Poljski, ki je po imenih najmočnejša reprezentanca v naši skupini.

Izidi, 1. evroafriška skupina, 1. krog: Slovenija : Turčija 2:1 Kaja Juvan : Basak Eraydin 6:4, 7:5

Tamara Zidanšek : Pemra Ozgen 3:6, 7:5, 2:6

Dalila Jakupovič/Tarama Zidanšek : Ipek Oz/Ayla Aksu 6:0, 6:4

