Goran Ivanišević razkril, kaj se je po zmagi Đokovića dogajalo v slačilnici

"Novak se ni dobro počutil"

"Šel sem malo v telovadnico, da dam po takšnem finalu ves stres iz sebe," je uvodoma povedal Goran Ivanišević. Nekdanji hrvaški vrhunski igralec je bil znan po tem, da je bil zelo čustven na igrišču. Enkrat je moral celo predati dvoboj, ker je ostal brez loparja, saj je vse polomil. Zdaj kot trener te možnosti nima. Svoje varovance spremlja veliko bolj mirno, a se mu vseeno vidi, da v njemu vre.

"Uh, ni bilo lahko gledati. Sprva je šlo vse brezhibno, nato se je vse ustavilo in nato preobrat. Novak se ni dobro počutil. To je bil čuden dvoboj in tudi to ni bil tenis na najvišji ravni, čeprav je bilo nekaj izjemnih točk. Morda je dvoboj odločila en točka. Thiem je imel v četrtem nizu žogico za "break". Takrat je šel Novak dvakrat na mrežo in dvakrat odigral fenomenalno."

Za Novaka Đokovića je bila to 17. lovorika za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je bil v finalu na trenutke v povsem izgubljenem položaju in kazalo je, da bo moral Avstrijcu priznati premoč. Nekaj dni pred tem je Ivanišević razlagal, kako pri Đokoviću obstaja gumb za resetiranje. To se je pokazalo ravno v finalu na OP Avstralije.

"V tem je njegova veličina. Kot da ga je nekdo ugasnil. Imel je nekaj težav, a se je pozneje uspel zbrati. Zdržal je nekaj težkih iger, ko bi se lahko vse obrnila v drugo stran. V slačilnici sem ga hecal, da sem vedno vedel, da zna igrati na mreži, ampak da to hrani za posebne trenutke," je povedal Splitčan, ki je med drugim tudi razkril, kakšna je bila rekacija Beograjčana po zmagi.

"Ni se prav veliko govorilo. Rekel nam je, da je zelo utrujen in malo je govoril težavah. Hvala bogu se je vse dobro končalo. Ko je mogel igrati najbolje, je to naredil. Moraš imeti ja..a in on je v nedeljo to še enkrat več pokazal. Moram povedati, da mi je žal Dominica (Thiema op. p). Če kdo ve, kako se počuti, sem to jaz," je povedal Ivanišević, ki je turnir v Wimbledonu osvojil šele v svojem četrtem finalu.

Goran Ivanišević meni, da je zaslužen za zmago Đokovića v Melbournu. Foto: Gulliver/Getty Images

Wimbledona ne šteje, tega bo štel

Goran je svoj prvi turnir za grand slam kot trener osvojil z Marinom Čilićem, ko je Hrvat leta 2014 zmagal leta 2014. Pri Đokoviću je bil zraven lani v Wimbledonu in letos v Melbournu. In kot trener je ponosen na svoje dozdajšnje uspehe.

"Wimbledona ne štejem, a tega štejem. Zame je to druga lovorika za grand slam v vlogi trenerja. Zelo sem ponosen, da sem del te kipe. Zraven sem bil od tretjega kroga naprej. Marjan (Vajda op. p.) sva zelo dobro sodelovala in to se je videlo tudi na igrišču," je srbski Sportklub povedal danes 48-letni Ivanišević, ki je prepričan, da lahko kmalu pričakujemo 18. lovoriko Đokovića. Ta bi lahko prišla že v Parizu na OP Francije.