Đoković se je spet spomnil časov, ko je moral v vrsti čakati na kruh

Nekateri so bili znova navdušeni nad tem, kako se je Novaku Đokoviću v nedeljskem finalu OP Avstralije uspelo dvigniti in še osmič zmagati na prestižnem turnirju v Melbournu. Srbski teniški zvezdnik se je na novinarski konferenci spomnil na čase, ko je moral v vrsti čakati na kruh, mleko in vodo. Razkril je tudi, zakaj je med dvobojem zaprosil za zdravniško pomoč.

Novak Đoković je v nedeljo zmagal na OP Avstralije in tako osvojil še 17. turnir za grand slam. Zmaga nad Dominicom Thiemom je bila vse prej kot lahka, a tudi zelo čustvena. Dvoboj je trajal pet nizov, igralca pa sta na igrišču preživel nekaj več kot štiri ure. Beograjčan se je s ponedeljkom znova zavihtel na prvo mesto na lestvici ATP.

Novak Đoković in njegova ekipa Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković je bil v določenih trenutkih dvoboja videti povsem nemočen in na trenutke je kazalo, da bo Avstrijec prvič v karieri dvignil veliko lovoriko, nato pa se je Nole čudežno vrnil in na koncu zasluženo zmagal. Mnogi so se spraševali, kako se njemu, Rafi in Federeju uspe izvleči iz težkih situacij in na koncu zmagati.

"Ne morem govoriti v imenu Rogerja ali Rafe. Zelo ju spoštujem in občudujem to, kar jima je uspelo doseči ter kar delata na igrišču in ob njem. Lahko govorim samo v svojem imenu. Mislim, da smo imeli vsi trije drugačne poti. Pravzaprav smo vsi trije odrasli v različnih okoliščinah, okoljih in vsak je vzgojen drugače," je uvodoma povedal prvi igralec sveta.

Še enkrat je poudaril, kaj je moral preživeti kot otrok Novak Đoković je pozdravil svoje navijače. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković je v preteklosti že večkrat omenil, kaj je doživel kot otrok, potem ko je Nato napadel Srbijo. To je na njem pustilo velik pečat in to je tudi eden izmed razlogov, da je danes takšen, kot je.

"Moje odraščanje v devetdesetih letih je bilo težko. Bila je vojna in veljal je embargo. V vrsti smo morali čakati na kruh, mleko, vodo in druge osnovne stvari. Takšne stvari te naredijo močnejšega in še bolj lačnega uspeha, ne glede na to, kaj delaš v življenju."

"To je verjetno moja osnova. Dobesedno sem vse dosegel iz nič in težkih življenjskih okoliščin. Zaradi tega sem bil vedno motiviran. To je verjetno eden izmed razlogov, zakaj mi je uspelo in zakaj najdem psihično moč, da prebrodim vse izzive."

"Ne vem, kaj se je dogajalo, da sem imel na začetku tretjega niza vrtoglavico in bil povsem brez energije." Foto: Gulliver/Getty Images

Kaj se mu je dogajalo med dvobojem?

Novak je bil na trenutke v finalu videti povsem izčrpan, tako da je v nekem trenutku zahteval zdravniško pomoč. Na družbenih omrežjih so se začela pojavljati namigovanja, da Novak spet hlini poškodbo. Pozneje je na novinarski konferenci razkril, za kaj je šlo.

Potrdil je, da ne gre za nikakršno poškodbo. Čutil je utrujenost, težava je bila dehidracija. "Ne vem, kaj se je dogajalo, da sem imel na začetku tretjega niza vrtoglavico in bil povsem brez energije. Ko sem se šel preobleč, sem videl, da nekaj ni v redu z menoj. Vsakokrat, ko sem pri servisu vrgel žogico, se mi je zavrtelo. Bilo je res čudno."

"Zdravnik mi je pozneje povedal, da gre za dehidracijo, kar mi je čudno. Pred dvobojem sem naredil vse stvari, ki jih naredim pred vsakim dvobojem. Gotovo so različne stvari vplivale na to, da sem se tako počutil na igrišču – čustva in stres," je povedal Đoković.