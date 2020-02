Serena Williams vstopa v četrto desetletje kot reprezentantka ZDA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams v petek, ko se bodo začele kvalifikacije 2020, vstopa v četrto desetletje kot članica reprezentance ZDA v pokalu federacij. Osemintridesetletna ikona tenisa bo skupaj z novo zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije Sofio Kenin in najstniško zvezdnico Coco Gauff zaigrala proti Latviji.

Skupno je na sporedu osem dvobojev reprezentanc, zmagovalke pa si bodo prislužile nastop na novem finalu pokala Fed med 15. in 17. aprilom v Budimpešti. Štiri ekipe zaključnega turnirja so že znane: zmagovalka 2019 Francija, finalistka Avstralija, gostiteljica Madžarska in Češka, ki je prejela posebno povabilo za nastop.

Serena Williams je prvenec v pokalu federacij doživela leta 1999, ko je ekipa ZDA v polfinalu premagala Italijo. Takrat je bila njena zdajšnja kolegica v ekipi Sofia Kenin stara le osem mesecev, Coco Gauff pa se je rodila šele čez skoraj pet let.

Serena Williams (levo) leta 1999 v reprezentanci ZDA z Mary Jo Fernandez in Monico Seles. Foto: Reuters

Williamsova ima 100-odstoten izkupiček na dvobojih posameznic v pokalu Fed, kljub temu, da bo za reprezentanco ZDA zaigrala v štirih različnih desetletjih, pa ni konstantno nastopala v tem tekmovanju, temveč le v sezonah 1999, 2003, 2007, 2012, 2013, 2015 in 2018.

Konec tedna bodo na voljo tudi vozovnice za olimpijski turnir v Tokiu. Po pravilih pokala Fed morajo biti igralke, ki želijo nastopiti na OI, članice reprezentanc vsaj trikrat v štiriletnem obdobju. To sicer izključuje igralke, ki so svojo reprezentanco zastopale več kot 20-krat v karieri, te pa morajo biti v ekipi dvakrat na olimpijski cikel. Kar je ključnega pomena, igralke z željo po OI morajo vsaj enkrat v ciklu 2019-20 zaigrati za reprezentanco.

Leta 2016 je postala olimpijska prvakinja v tenisu Portoričanka Monica Puig. Foto: Guliver/Getty Images

Mlajša izmed sester Williams je bila v Londonu leta 2012 olimpijska prvakinja, štiri leta pozneje v Riu pa je prvakinja postala Portoričanka Monica Puig, ki je izkoristila ta pravila, poroča STA.